A aposta de Meloni, apenas migalhas para a saúde: os médicos estão furiosos. Sindicatos e ordens: “Haverá fugas em massa dos hospitais”

dentro manobra Já mesquinho, eu Assistência médica Eles foram oprimidos pela epidemia por dois anos Apenas migalhas. E os médicos estão se preparando para descer no quintalSe fosse governo Meloni Não deve interferir no tratamento. projeto lei orçamentária Na verdade, estados 2023 Apenas dois bilhões a mais Para personalizá-lo para as necessidades de saúde padrão, no entanto 1,4 bilhão destinado a lidar com caro Faturas. Somam-se a isto os dois mil milhões de pessoas já previstas na manobra anterior o Dragão. Então o governo Meloni dificilmente aloca médicos 600 milhões de euros. Fundos retidos Insuficiente Por sindicatos, ordens médicas e especialistas, bem como por territórios. Especialmente por um motivo. um maisinflação Ele vai comer todo o excesso, o que na prática leva a um cortes dinheiro para cuidados de saúde. com menos dinheiro, Nada permanece Para a equipe médica e de enfermagem. “Certamente mais recursos serão alocados para a saúde em 2023, mas para contas e vacinas e medicamentos anti-Covid, Não pelos serviços e funcionários. Nenhum para o contrato de trabalho 2019-2021, que prevê aumentos iguais a um terço da taxa de inflação atual, e nenhum financiamento para a década 2022-2024″, condenando as organizações sindicais de médicos, veterinários e administradores de saúde. Assim, o alarme também foi disparado antes Philip AnéisPresidente da Federação Nacional das Ordens Médicas (Fnomceo), haverá um prof um vazamento Dos hospitais: “Corremos o risco de sangrar muitos médicos que vão sair do SNS atraídos por eles”. reforma antecipadade ofertas defora do país E de EspecialUm risco enorme, porque o sistema de saúde italiano já sofre com a falta de pessoal e por que corrigir de 7,1 bilhões esperado de bandeira Você precisará aumentar o número de médicos, enfermeiros e profissionais de saúde. Caso contrário, será uma caixa vazia.

Em detalhes, o esboço da primeira manobra do governo Meloni prevê mais dois bilhões em 2023 e o mesmo em 2024 para financiar a saúde. No próximo ano, US$ 1,4 bilhão serão alocados para cobrir os custos mais altos causados ​​pelos preços mais altos da energia. Então é personalizado 650 milhõesno ano de 2023, para ser usado como compra Vacinas e deuses drogas luta contra o covid. Mas outro lado fortemente Criticar É sobre o dinheiro que o poder executivo de centro-direita forneceu aos trabalhadores em Sala de emergênciatalvez seja a categoria mais afetada por Doença do coronavírus. De fato, o governo de Meloni destinou 200 milhões a mais por personalizadas Primeiros socorros, mas apenas A partir de 2024. zero para o próximo ano. Outra opção que os sindicatos interpretam como um insulto. E por isso eu assumo – Simo Vismid -rainha-imac -falhou- Médicos e diretores fp cgil ssn – União Médica Veterinária – óleo fpl – Cisl médicos – cruz Preocupar E acrescentam: “Se condições de trabalho Dos diretores médicos, veterinários e de saúde que se tornaram Insuportáveltambém por causa de uma pandemia que ainda não passou, alimenta um situação de crise Saúde Pública que reduziu o NHS a Doença incurável“.

“O fuga em grupo de profissionais, juntamente com insatisfação eis que indignado Os que não fogem – como dizem os sindicatos – soam o alarme que, no entanto, não chega aos ouvidos Ministro a saúde Nasceu em Governo eles não veem Redução significativa da força de trabalho instantâneo a ponto de comprometer o acesso do cidadão à prevenção e ao tratamento, com qualidade e segurança.” “Precisamos – reforço dos sindicatos – de investimentos para folha de pagamento E para obter RecrutarPorque a falta de especialistas não pode ser preenchida com cooperativas médicos RamseyEles pagam três vezes mais pelo mesmo trabalho que os empregados e dão-lhes uma taxa fixa de satisfação que também eleva a diferença de contribuição a níveis insuportáveis.” Os diretores médicos, veterinários e de saúde do NHS, portanto, na ausência de sinais imediatos e concretos, anunciar um estado de agitação E “todas as iniciativas necessárias para defender e Proteger a saúde pública e o trabalho do seu capital humano.” Até Agnelli (Fnomceo) lamenta o risco de “médicos abandonarem coletivamente o Serviço Nacional de Saúde”. para aumentar folha de pagamento de médicos e profissionais de saúde.” “Portanto, pedimos ao prof. Sim pelo governo para restringir totalmente esses recursos aos trabalhadores da saúde “, acrescenta Agnelli. E ele alerta que a situação é na realidade “EmergênciaA profissão médica, especialmente os médicos de pronto-socorro e os clínicos gerais, está se tornando cada vez mais popular menos atraente. Isso está levando muitos médicos a deixar o NHS. Portanto, ou interviremos com medidas extraordinárias ou assistiremos a uma Migração irreprimível“.

Até as províncias lamentam a insuficiência de fundos alocados. Os $ 2 bilhões adicionais anunciados pelo primeiro-ministro Meloni para a saúde, “Absolutamente eles não são suficientes“, alerta o chefe da região de Puglia Michelle Emiliano, “Porque todos os anos, pelo simples fato de eu custos eles aumentamoutros 2 bilhões costumavam temer a saúde no mesmo nível Do ano anterior, mas desde este ano há inflação muito alta E eles aumentaram muito custos de energiaBasicamente, existe um desconto afiliado financiamento efetivo para o sistema de saúde italiano e é bom que o governo diga isso claramenteNão se pode dizer que estamos aumentando em 2 bilhões, porque o aumento é menor do que diferença de inflação que está sendo criado”, disse Emiliano à margem Conferência das Regiões. É um conceito compartilhado por governantes alémafiliação políticacomo evidenciado pelo texto feito pelo Presidente da Conferência das Regiões, Northern Friulian League Maximiliano FedrigaEle havia enviado ao Ministério da Saúde antes da lei orçamentária: “Entre energia exorbitante, hiperinflação e gastos com Covid, a saúde abriu Um buraco de 3,4 mil milhões de euros“, lê-se na carta assinada por todos os presidentes, a esquerda do centro e também a direita do centro. O dinheiro alocado pelo governo Meloni não será, portanto, suficiente. Nestas condições, as regiões sempre alertaram, “torna-se difícil de garantir melhor cuidado Todos, reduzam as listas de espera e contratem os profissionais de saúde necessários para garantir que novas casas e hospitais comunitários não fiquem na área. latas vazias“.

O mundo da ciência e da pesquisa também protesta contra a falta de investimento em saúde. Ele enfatiza que “a saúde pública continua fora das prioridades do país, apesar dos enormes problemas críticos que explodiram com a pandemia”. Nino carta pelotaPresidente Estabelecimento Gimpy. Na Itália, Cartabellotta observa: “A medida da saúde pública é em 12,7 mil milhões de euros Comparado com modificado europeumas além de recursos, precisamos de visão sistêmica e reformas corajosas.” Segundo o presidente Jimbe, questões críticas ameaçam cada vez mais o direito constitucional de proteger a saúde”, levando ao abandono do tratamento e inaceitável desigualdadenão apenas no nível regional, no acesso a serviços e inovações.” Segundo Cartabellotta, sem uma mudança radical no nível adequado de recursos, o sistema nacional de saúde “está condenado Sobrevivência que vai acabar desmoronaLenta mas seguramente, o paradigma da saúde pública, equitativa e universal, o pilar da nossa democracia.”saudação Adnkronos Maria Rita Gismondodiretor do Laboratório de Microbiologia Clínica, Virologia e Diagnóstico de Emergências Vitais do Hospital Sacco de Milão, pede uma mudança de ritmo porque senão “Isso não será possível Gestão tranquila do NHS.”

dentro carta aberta Dirigida ao novo governo no dia seguinte às eleições políticas, Gismondo havia elaborado uma “lista desejosAqueles que desejam, entre outras coisas, investir em futuro do país. E num futuro próximo lá Reforma massiva Da saúde italiana, um dos principais pontos de bandeiraque deve entrar em pleno funcionamento em 2026 e é válido 7,1 bilhões de euros. A reforma visava renovar a atenção regional à saúde, com a introdução de áreas de saúde e alguns casas comunitárias Que terá a função de limitar o acesso indevido a Sala de emergência Os hospitais foram liberados do fardo de tratar todos os pacientes, mesmo aqueles que não precisavam de supervisão médica. Covid expôs tudo fragilidade É um candidato que os médicos generalistas têm de implementar e, mais geralmente, a falta de assistência regional. Para fortalecê-lo, graças a fundos bandeira eles vão nascer Novas instalações menor no entanto mais CapilaresAcolher os cidadãos que procuram primeiros socorros. Mas, como as próprias regiões denunciaram nos últimos meses, serão necessários outros médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde para que a reforma seja um sucesso. Se os recursos já foram reduzidos, o futuro das novas contratações torna-se uma miragem. Com o risco de que a oportunidade apresentada pelo Pnrr se transforme em um boom para a saúde italiana.