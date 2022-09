Invasão de pragas porque atacam as plantações: o motivo é sério

Em algumas áreas do mundo, as pragas invadem diferentes tipos de culturas e isso é uma grande preocupação. Vamos ver o que acontece.

As pragas certamente são prejudiciais às culturas, mas seu aumento pode ser causado por um erro no meio ambiente.

cuidado ambiental

Muitas vezes esquecemos o quanto é importante cuidar do meio ambiente ao nosso redor que é a nossa casa. Na verdade, a Terra é única e todas as ações que fazemos hoje podem afetar aqueles que viverão lá no futuro.

No entanto, os humanos muitas vezes (e voluntariamente) se entregam à negligência, esquecendo que não há outro planeta para viver. O que causa desastres únicos.

Nos últimos meses, além de outros muitas ameaças, as culturas arvenses foram atacadas devido a um problema. Especialmente nos Estados Unidos, algumas culturas foram atacadas por vários insetos e parasitas. As culturas mais atingidas foram os campos de milho.

O que é um parasita?

O parasita em questão foi identificado por cientistas como Helicoverpa zia. O inseto é capaz de atacar mais de um Centenas de culturas diferentesAlguns deles são berinjela, tomate e pimentão. Não está excluído que as pragas em breve se transformarão em novos tipos de vegetais.

amostras de adultos são Eles adoram viver à noite. Ao interagir com a radiação do tipo luz quando está escuro, eles podem ser capturados por armadilhas de luz, em particular, aquelas que contêm luz ultravioleta. Além da luz, feromônios agregados ou sexuais podem ser usados ​​para prendê-los.

As razões de sua invasão são muitas, mas todas estão relacionadas ao estado do planeta Terra. Um dos principais problemas causados Aquecimento global. Sendo parasitas migratórios, eles podem se deslocar de uma área para outra e preferem locais onde o clima é temperado. De fato, o frio impedirá seu desenvolvimento.

Quanto mais áreas com clima temperado, devido ao aquecimento global, mais os parasitas podem escolher mais áreas para ocupar onde se reproduzem. Cientistas da Universidade da Carolina do Norte também descobriram que o calor pode aumentar a fome nesses insetos.

E não só os Estados Unidos foram afetados, mas outras partes do mundo também foram afetadas, mesmo quando o clima está mais frio. Estes são Canadá, Rússia, Noruega, Finlândia e Islândia.

Também pode acontecer problema oposto: Se não chover por muito tempo devido à seca, algumas culturas podem desaparecer completamente, o que contribui para o desaparecimento de muitos organismos necessários para o equilíbrio do nosso ecossistema.