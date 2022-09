A pesquisa de vírus continua (desde que seja politicamente correta)

Boletim informativo divertido O jornal New York Times Atualização sobre notícias de ciência clínica e respostas de saúde, que até a semana passada se chamava Resumo do Corona vírusA partir de quarta-feira, 16 de agosto, chama-se Instruções sobre vírus. A mudança de título faz tanto sentido quanto perturbadora, pois reflete o fato de que a humanidade deve (e cada vez mais deve, num futuro próximo) enfrentar, além do surgimento do SARS-CoV-2, o surgimento de outros vírus como a poliomielite, o Nilo Ocidental ou os macacos “varíola”.

O retorno da poliomielite

A doença do poliovírus (um enterovírus que ocorre em três subtipos e invade rapidamente o sistema nervoso, eventualmente levando à paralisia) ocorreu pela última vez nos Estados Unidos em 1979 (na Itália, em 1982). Assim, o caso diagnosticado em um subúrbio de Nova York de um homem não vacinado em julho, juntamente com a descoberta de vestígios do vírus nos esgotos da cidade, preocupa os americanos na Costa Leste, onde ainda perdura o espectro da poliomielite recorrente no passado; 1944 Narrado por Philip Roth em seu livro inimigo. A prevalência da poliomielite atingiu o pico nos Estados Unidos em 1952 com mais de 21.000 casos registrados, enquanto na Itália, em 1958, mais de 8.000 casos foram relatados.

Em 24 de outubro de 2019, a Organização Mundial da Saúde declarou o poliovírus tipo 3 erradicado após o poliovírus selvagem tipo 2, mas a doença transmitida pelo poliovírus tipo 1 ainda é endêmica no Afeganistão e no Paquistão. No entanto, os vestígios encontrados nas águas residuais de Nova York (mas também em Londres e Jerusalém) não parecem ser de vírus selvagens do subtipo sobrevivente, mas de vírus vivos atenuados encontrados em vacinas orais. tipo Sabine, que são usados ​​em países que não possuem recursos econômicos e logísticos para acessar as vacinas injetáveis ​​Salk. Os poliovírus derivados de vacinas, que são excretados com as fezes por aqueles provenientes desses países, podem se reproduzir de forma virulenta, capaz de infectar pessoas de sociedades onde tanto a imunização quanto as condições de saúde são precárias.

Para parar permanentemente a poliomielite, é necessário vacinar em um tapete e, infelizmente, a vacina oral não pode ser abandonada; No entanto, pesquisadores da Iniciativa Global de Erradicação da Pólio (GPEI), na qual trabalham a Fundação Gates, a Organização Mundial da Saúde e o Rotary International, entre outros, desenvolveram uma modificação do atual vírus vacinal, que tende a se estabilizar. A Organização Mundial da Saúde autorizou o lançamento da nova vacina oral contra a poliomielite (nOPV2) em novembro de 2020H foi gerenciado Em todo o mundo já 450 milhões de doses.

Do Nilo Ocidental à varíola dos macacos

O vírus do Nilo Ocidental, da família flavoviridae, transmitido por mosquitos, como dengue e chikungunya, produz uma das chamadas zoonoses reemergentes, que em outras épocas climáticas assolavam apenas os trópicos e agora é desenfreada em regiões temperadas. Regiões. A Itália tem o recorde europeu de infecções e mortes: de acordo com os dados do Superiore di Sanità, 230 casos e 13 mortes foram relatados devido à infecção pelo vírus do Nilo Ocidental desde o início de junho até agosto passado, afetando quase todas as regiões.

E o catálogo de zoonoses é constantemente atualizado: acaba de ser descoberto na China e descreva-o em mim Jornal de Medicina da Nova Inglaterra Um vírus da família Paramyxoviridae, chamado Langia (Lyv).

A última adição às manchetes, além da vergonha absurda do estigma, é um ortopoxvírus estruturalmente relacionado ao vírus da varíola: na população geral de países onde essa doença não é endêmica, o risco de contrair a doença é baixo e 98% dos casos diagnosticados estão entre homens adultos que fazem sexo com outros homens, como evidenciado por um deles estudar Postado em Jornal de Medicina da Nova Inglaterra. O vírus se espalha de três formas principais: contato direto com lesões na pele, contato com objetos e roupas contaminados ou pelo ar, através de gotículas de saliva ou muco expelidos pela tosse e espirros. No entanto, atualmente não está determinado se a infecção pode ocorrer através de fluidos vaginais, sêmen, urina ou fezes, e mesmo quando os sinais e sintomas podem começar antes de aparecer.

Rochelle Wallinsky, ex-professora de medicina da Harvard Medical School e desde 2020 diretora dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), espera que evitemos cometer os mesmos erros, principalmente na comunicação e implementação de descobertas científicas na prática, que caracterizaram o resposta ao novo coronavírus: a desinformação contribuiu para a resistência massiva ao uso de máscaras e a relutância ou relutância em vacinar os Estados Unidos foram os heróis; A distribuição desigual de vacinas aos países em desenvolvimento deu origem a novas variáveis; Finalmente, o desmantelamento e fragmentação das infraestruturas de saúde pública (que também foi implementado em muitos países europeus) enfraqueceu a linha de defesa contra a doença. Para lidar com o rápido aumento dos casos de varíola, é apropriado desenvolver um plano de vacinação rápido que tenha como alvo as pessoas em risco de contrair a doença e os profissionais de saúde que os tratam.

Muito provavelmente, esse novo plano não enfrentará as mesmas dificuldades de persuasão que enfrentou contra a Covid-19, de acordo com fotos publicadas em jornais de verão que mostram longas filas de homens esperando por vacinas nas principais cidades dos EUA. Paradoxalmente, o estigma tem sua contrapartida na determinação de vacinar por pessoas que se identificam com a categoria de pessoas suscetíveis; A falha parcial atual da vacina é atribuída, antes, à produção e distribuição insuficientes da vacina. Até a Agência Reguladora de Medicamentos Europeia (EMA) aprovou recentemente a vacina, fabricada pela pequena empresa farmacêutica dinamarquesa Bavarian Nordic, para segurança de uso adequado. Duas doses da vacina, conhecida como Imvanex na Europa, Imvamune no Canadá e Jynneos nos Estados Unidos, devem ser administradas a cada mês separadamente, e o estado nórdico da Baviera está lutando para atender à demanda recebida em todo o mundo: até agora cerca de 60.000 doses foram entregue, o restante deveria ser entregue no final de agosto.

Vários tipos de vacina contra a varíola humana (não mais vacinadas desde que a varíola foi declarada erradicada em 1980) também podem ser eficazes para a varíola, mas os riscos associados à capacidade potencial dos vírus de se replicar em células humanas são inaceitáveis ​​para prevenir a infecção por varíola. Uma doença que mostrou um curso amplamente positivo.

uma questão de nomes

O nome varicelaatribuída em 1958, porque a doença foi identificada em macacos de laboratório dinamarqueses (mesmo que os primatas não fossem seu reservatório natural, no momento, não foi apurado), é temporária: uma campanha para politicamente correto (PC) para substituí-lo por um mais conveniente. A Organização Mundial da Saúde anunciou em junho, de uma só vez um movimento Aparecendo em um site semi-anônimo e de difícil acesso, um grupo internacional de cientistas liderados por Christian Happe, diretor do Centro Africano de Excelência em Genômica de Doenças Infecciosas da Redeemer University em Ede, Nigéria, invocou o nome do vírus. A doença é não discriminatória e não estigmatizante. Em particular, a exposição em fotografias na mídia mundial de lesões típicas na pele de crianças negras tem sido acusada. Em resposta a este apelo, a Organização Mundial da Saúde estabelecer Que os vírus a serem identificados a partir de agora devem ter nomes que “evitem atacar qualquer grupo cultural, social, nacional, regional, profissional ou étnico” e minimizem “impactos negativos no comércio, viagens, turismo ou bem-estar animal”. A última especificação é menos estranha do que parece, já que poucos dias antes da decisão, na Reserva Natural do Rio do Preto, no Brasil, dez macacos foram envenenados com suspeita de lúpus.

Enquanto a nomeação de doenças é presidida pela Organização Mundial da Saúde, a nomeação de vírus é presidida pelo Comitê Internacional de Classificação de Vírus (ICTV): no caso do novo coronavírus, por exemplo, a OMS nomeou Covid-19 a doença e ICTV chamado de vírus SARS-CoV. 2. De acordo com a ICTV, o costume no rótulo varicela Superará qualquer reivindicação de direitos dos animais; A instituição espera que seja adiado no máximo (Vírus da varíola do macaco). No entanto, na data da decisão da OMS (12 de agosto), quando já haviam sido contabilizados 31.500 casos e 4 mortes em países não endêmicos, um novo nome para o vírus ainda não havia sido revelado, mas apenas foi acordado excluí-lo . Variantes das seitas do Congo e da África Ocidental são passadas para a numeração romana.

Pela primeira vez na história, a Organização Mundial da Saúde abriu a possibilidade de sugerir o novo nome “monkeypox” também ao grande público, o que desencadeou a imaginação na invenção do emulus “POXVID-22” para “TRUMP”. -22″ (que o torcedor afirma ser uma abreviação de Erupção tóxica de origem desconhecida – 2022). O processo pode se tornar “viral” (o nome nunca foi mais apropriado), se houver necessidade de se livrar do Ebola, do Nilo Ocidental (rios africanos), Lhasa (cidade africana), Lyme (cidade de Connecticut) ou Rocky Mountain febre. No entanto, o nome deve ser escolhido após a precisão regras orientadoras As melhores práticas da OMS para nomear novas doenças infecciosas humanas, formuladas em 2015 e de acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação e com Organização Mundial de Saúde Animal. Não será uma decisão rápida. Enquanto isso, algumas agências locais de saúde estão recorrendo a abreviaturas como MPV e MPX.