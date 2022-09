Poluição causa câncer de pulmão, especialmente para quem nunca fumou – Corriere.it

A partir de Vera Martinela

Um novo estudo britânico esclarece os mecanismos pelos quais as micropartículas levam a mutações genéticas e podem levar à formação de tumores.

Causas de câncer em não fumantes

As estatísticas mostram que cerca de 15-20% das pessoas que ficam doentes não fumam. Como é isso? O papel carcinogênico do radônio, amianto ou amianto, metais pesados ​​(como cromo, cádmio e arsênico) epoluição do ar – Comentários de Novello, que também é presidente da WALCE Onlus (Mulheres Contra o Câncer de Pulmão na Europa) -. E o papel do fumo passivo ainda é subestimado, o que aumenta o risco: na Itália ainda há muitos fumantes passivos, um fato muito perigoso, especialmente para as crianças. Em seguida, os especialistas vêm tentando há anos Peça respostas do DNA A pesquisa realizada por pesquisadores do Francis Crick Institute e da University College London, com apoio da Cancer Research UK, também vai nessa direção. As conclusões de seu trabalho indicam, de fato, que células com mutações nos genes EGFR e KRAS podem se tornar cancerosas quando entram em contato constante e prolongado com a poluição do ar.