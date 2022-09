“Desarmar a ciência e criar uma força para a paz”. Discurso de Francisco na Academia de Ciências. Ele agradeceu a Sorondo que saiu para deixar os outros julgarem

“Depois das duas trágicas Guerras Mundiais, o mundo parecia ter aprendido gradualmente a progredir no respeito aos direitos humanos, ao direito internacional e às diversas formas de cooperação. Infelizmente, a história mostra sinais de retrocesso.” encontro com membros da Pontifícia Academia das Ciências. “Não só a intensificação de conflitos ultrapassados ​​- como denunciou Bergoglio aos estudiosos – mas o ressurgimento de nacionalidades fechadas, raivosas e agressivas, bem como novas guerras de dominação que afetam civis, idosos, crianças e os doentes, e causando estragos em todos os lugares.

O Papa disse que é necessário mobilizar todo o conhecimento baseado na ciência e na experiência para superar a miséria, a pobreza e a nova escravidão e evitar as guerras. Ao rejeitar algumas pesquisas, inevitavelmente direcionadas, em circunstâncias históricas concretas, com o propósito de morte, estudiosos de todo o mundo podem se unir em um desejo comum de desarmar a ciência e formar uma força pela paz.”

Segundo o Papa Francisco, “as realizações científicas deste século devem sempre ser guiadas pelas necessidades de fraternidade, justiça e paz, ajudando a resolver os grandes desafios da humanidade e seu habitat”.

Em seu discurso, o Papa denunciou o trabalho forçado, a prostituição e o tráfico de órgãos, qualificando-os como “crimes contra a humanidade, acompanhados de pobreza, que também ocorrem em países desenvolvidos, em nossas cidades”. “O corpo humano – repito – nunca pode, em parte ou no todo, ser objeto de comércio!”. O pontífice encoraja os acadêmicos a “trabalhar pela verdade, liberdade, diálogo, justiça e paz”: Hoje, mais do que nunca, a Igreja Católica está aliada a estudiosos que seguem essa inspiração.

“A Igreja – reafirmada pelo Papa – compartilha e promove a paixão pela investigação científica como expressão do amor à verdade, ao conhecimento do mundo, do universo grande e pequeno e da vida na sinfonia de suas imensas formas”.

A audiência de hoje foi uma ocasião para o Papa Francisco expressar sua “gratidão ao monsenhor Marcelo Sánchez Sorondo, que muitas vezes trabalhou como conselheiro a serviço de

Esta Academia e a Academia de Ciências Sociais. Que o Senhor o recompense e o encha de bênçãos. Desejamos a ele o melhor em seu aniversário de 80 anos e feliz tempo de aposentadoria! E deixe os outros governarem. Vamos, corajoso! “.

Como se sabe, o Cardeal Peter Turkson substitui Sorondo quando era Vice-Chanceler Mons. Dário e Vigano.