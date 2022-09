Os 5 alimentos mais saturados e aliados da dieta – INRAN

Fazer dieta consiste em sacrifícios, perder peso não é fácil, mas basta comer os alimentos certos para perder peso: aqui estão os alimentos mais saciantes e saudáveis.

Uma dieta para perder peso envolve comer alguns alimentos saudáveis ​​e Não é muito calórico. A verdade é que você é deficiente em calorias, está sempre com fome durante o dia e muitas vezes até durante a noite. Como preencher essa lacuna que se forma no estômago entre as refeições? Lanche anotado.

Uma das maiores causas de ganho de peso é comer os lanches errados, que é um hábito prejudicial que destrói o que se acumula após a refeição. Não há necessidade de abrir mão de lanches, tais refeições são sempre recomendadas, para não comer demais as refeições principais com fome. No entanto, deve-se consumir alimentos adequados, capazes de sacia o apetiteMas sem afetar o peso.

Alimentos que saciam, mas não engordam: o que comer no lanche

Os lanches são um bom hábito, no entanto, você precisa comer alimentos que sejam saciantes, saudáveis ​​e claramente com baixo teor de calorias. É uma boa ideia consumir produtos frescos para não sobrecarregar muito a nossa dieta. Então, aqui está um arquivo 5 alimentos saciantes E saudável que você pode comer com segurança quando estiver com fome.

O primeiro sou eu sojaRico em proteínas, pobre em gordura e contém minerais como ferro, sódio, fósforo, vitaminas B e C. A soja contém um grande número de fibras necessárias para a digestão e é capaz de reduzir o colesterol. Sendo um anti-inflamatório natural, é ideal para pessoas que sofrem de artrite.

Caso contrário, para um lanche saudável, você pode escolher uma refeição deliciosa salada de frutas. A fruta é um antioxidante e protege o sistema imunológico, prevenindo doenças cardiovasculares e derrames. Além disso, frutas vermelhas, como melancia, ameixa ou romã, são ricas em licopeno.

Alimentos que o satisfazem mais do que um lanche

Em baixas temperaturas também encontramos PipocaDesde que não seja carregado com sal ou óleo. Pipoca é milho, fazer em casa é muito simples, e o importante é não exagerar no óleo. Além disso, estes são muito cheios. Um excelente lanche também inclui consumir um cubo de chocolate escuro.

Para torná-lo mais saboroso, podemos derreter o chocolate e espalhá-lo em fatias finas de laranja. Depois colocamos no congelador por meia hora, até o chocolate endurecer. Um delicioso snack capaz de regular a pressão arterial e reequilibrar os níveis de colesterol.

Finalmente, o quinto e último alimento saciante é fruta secaRico em fibras, capaz de controlar os níveis de glicose no sangue e fornecer todos os nutrientes. Recomenda-se comer um máximo de 50 gramas de nozes por dia, incluindo amendoim, pinhões, amêndoas, pistaches, nozes ou castanha de caju. Resumindo, petiscar é a resposta certa, basta ter em mente o que você está lendo.