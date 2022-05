Costuma-se dizer que no verão é importante repor o potássio porque a transpiração perde muito dele. Mas como sabemos que nossos corpos não têm esse sal mineral? Detectar uma deficiência não será apenas o sintoma mais comum, mas também um sinal muitas vezes esquecido.

Sintomas de deficiência de potássio

O termo científico para baixos níveis de potássio no sangue é hipocalemia. Tal como especialistasEste é um problema não muito comum. Normalmente, de fato, você obtém potássio suficiente através de sua dieta e não precisa de suplementação. Mas alguns problemas de saúde podem causar hipocalemia: por exemplo, vômitos, diarreia ou uso excessivo de laxantes. Alguns medicamentos também podem causar deficiência de potássio. Estes são, em particular, diuréticos, insulina, boritol e terbutalina. Finalmente, os baixos níveis de potássio podem ser devidos à deficiência de outro mineral, que é o magnésio.

O problema é que a deficiência de potássio é muitas vezes esquecida. De fato, se for leve, provavelmente não será acompanhado por nenhum sintoma. Em outros casos podemos alertar:

fraqueza muscular

cólicas;

cólicas.

Alteração da frequência cardíaca

Em casos graves, até paralisia, necessidade de beber muito e ir ao banheiro com frequência.

Mas, além desses sintomas, também existem os inesperados.

Não só para fraqueza e cãibras, a deficiência de potássio também pode ser reconhecida por esses sintomas que muitos ignoram

Todo mundo já está com o estômago roncando. Esses ruídos, na verdade chamados de borborigmas, geralmente são inofensivos: a culpa pode ser fome, má digestão ou simplesmente o movimento de gases no estômago e nos intestinos. Mas, se o ruído se tornar muito frequente ou intenso, é conveniente consultar um médico, pois o borborigmi Pode ser um sintoma de doença gastrointestinal. Finalmente, as mudanças nos níveis de eletrólitos estão entre as causas do gorgolejar abdominal. Portanto, não apenas para fraqueza e cãibras, a deficiência de um nutriente essencial, o potássio, também pode ser reconhecida graças aos sons do estômago e dos intestinos.

Felizmente, a hipocalemia é facilmente tratável. Coma apenas alimentos ricos nesses nutrientes, por exemplo:

Feijão;

Batata;

peixe;

banana;

Vegetais folhosos verde-escuros.

Mas em qualquer caso, se você suspeitar de deficiência de potássio, é uma boa ideia conversar com seu médico. Assim, você pode fazer os testes necessários para ter certeza se há algum problema.

