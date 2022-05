A ciência finalmente conseguiu explicar sua origem

a origem do universo É um assunto em que a ciência e a religião às vezes os confundem ou suspeitam. Isso ocorre porque eles simplesmente não os tratam da mesma maneira. Mas a única coisa que eles têm em comum é a mesma pergunta: Onde tudo começou? Obviamente, a história do universo também é central para a compreensão de nossa própria história. O que nos resta entender é se esse é realmente o caso A ciência pode seriamente nos dar respostas.

Nós sabemos isso Começou há 13,8 bilhões de anos Podemos descrever com confiança como o jovem universo evoluiu de um centésimo de segundo Depois do Big Bang, embora existam algumas lacunas importantes na história que ainda temos que preencher. As coisas ficam mais complicadas quando se trata de aniversários.

Ciência, a possível explicação para a origem do universo

Assim como nós, o universo também tem pais como nossos ancestrais etc. Podemos traçar essa continuidade até o primeiro organismo, o que chamamos de Nosso último ancestral comumpossivelmente bactérias Viveu há mais de 3 bilhões de anos. A única explicação científica aceita é que A vida deve vir de nenhuma vida. Surgiu há pelo menos 3,5 bilhões de anos a partir da crescente complexidade da Reações químicas entre biomoléculas encontradas na terra primitiva. Se a origem da vida é tão misteriosa, então a origem do universo é ainda mais.

O universo, por definição, inclui tudo o que existe Como tudo pode vir do nada? A tarefa da ciência é desenvolver explicações sem recorrer à intervenção divina. O problema na filosofia é conhecido como A primeira razão. Ele nasceu sem uma fonte que o precedeu. A ciência opera dentro de limites conceituais claros. Para explicar a origem de tudo, A ciência deve se explicar. Para fazer isso, precisamos de um novo método de explicação científica. As explicações atuais para a origem do universo são baseadas em dois pilares principais: Relatividade Geral e Física Quântica.

Combinar os dois é perfeitamente razoável, dado que todo o universo era pequeno o suficiente em sua infância Tornando os efeitos quânticos importantes. O universo inteiro pode ter surgido de uma flutuação aleatória de energia, uma bolha de espaço que surgiu “do nada”, que é a quantidade que os físicos geralmente liberam vazio. De fato, o vazio é uma entidade cheia de atividade, onde Partículas aparecem e desaparecem como bolhas em um caldeirão fervente. Para definir o espaço, devemos partir de vários conceitos básicos, como espaço, tempo e Economia de energiacampos gravitacionais e físicos.

mas, Essas previsões sobre o universo primitivo são baseadas no que podemos medir com nossos instrumentos e usar modelos atuais de física de alta energia. Esses modelos também são baseados no que podemos medir e no que consideramos uma extrapolação razoável. A ciência ainda não conseguiu explicar definitivamente a origem do universo. O que ele pode fazer é fornecer modelos descrevendo possíveis cenáriosEsses modelos são excelentes ferramentas que podemos usar Ultrapassando os limites do conhecimento Em tempos anteriores, esperamos que as observações e os dados nos guiem ainda mais.

