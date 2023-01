Foligno, no campus um ginásio que combina ensino, pesquisa e saúde

Três confirmações e uma nova para o Centro Universitário de Foligno que, na manhã de quarta-feira, 18 de janeiro, iniciou o novo ano acadêmico apresentando a oferta de estágios para o ano 2022-2023 com uma iniciativa em frente ao salão San Domenico cheio de estudantes . Ocasião. Entre eles estão os meninos e meninas que já frequentam os cursos oferecidos pelo Pólo em Auberdan, mas também e sobretudo os alunos do ensino médio da cidade, de fato os alunos de amanhã.

Assim, as oportunidades garantidas de estudo e treinamento de hoje na cidade foram apresentadas a um grande público. A começar pelos dois cursos relacionados às profissões da saúde, que são enfermagem e fisioterapia. A que se junta um mestrado em engenharia de segurança da área e do ambiente construído. Depois, como referi, a novidade: um mestrado de primeiro nível em fisioterapia nas áreas do aparelho músculo-esquelético e reumatologia, que nos últimos dias começou com a inscrição de 30 formandos – ainda que com muitos pedidos – mas sobretudo, a academia inovadora que foi construída dentro dos espaços. Do centro de estudos “Città di Foligno” na avenida Oberdan, graças a um empréstimo de € 50.000 da Fundação Cassa di Risparmio di Foligno. Um projeto especial e inédito em território nacional, confirmou Omar Martelli, da Technogym, empresa que forneceu as máquinas da academia Foligno. “O objectivo com que desenhamos este ginásio – disse Nazarino Rosi, Responsável de Actividades Educativas e Profissionais – é, antes de mais, permitir que os alunos ponham em prática o que estão a aprender, mas também utilizá-lo como um espaço lúdico; em segundo lugar, torná-lo uma extensão do laboratório de biomecânica para ser usado também para pesquisa; e por último, com o consentimento de todos os interessados, considerando este ginásio como um espaço também ao serviço dos pacientes da autoridade de saúde local Umbria 2, dada a sua proximidade ao distrito sanitário da cidade.

“Nós tocamos diretamente no bom investimento – comentou o consultor da Fundação Cariful, Paolo Trenta, à margem da inauguração do novo ginásio -. Como fundação, sempre acreditamos na importância deste centro universitário para o desenvolvimento de toda a cidade. Desta vez optamos pelo investimento permanente, também com o intuito de desenvolver Actividades subsequentes Atribuímos 50 mil euros para apoiar este projecto, porque acreditamos que não se trata apenas de um investimento na formação, mas em todas as áreas da em que a Fundação intervém: do desenvolvimento local à promoção da saúde, passando pela interação com o sistema de saúde, através da cultura.

Como já referido, a grande novidade do pólo de Foligno foi antevista pela introdução da oferta formativa, coordenada por Domenico Delfino, Reitor da Licenciatura em Enfermagem. Ele disse que nosso centro sempre se preocupou com a relação com a cidade, inclusive com os alunos do ensino médio, porque acreditamos que deve haver continuidade. A esperança – disse então, dirigindo-se aos meninos e meninas presentes – é que muitos de vocês decidam ser um parte dela. Buscamos formar profissionais competentes por meio da construção da Comunidade O conhecimento que transmitimos aos alunos – não só de professores universitários, mas também de especialistas que pertencem ao mundo exterior, mesmo com relações estabelecidas internacionalmente, como evidenciado pela possibilidade de estudantes ganhando experiência também no exterior, em ambos os países da União Europeia e países fora da União Europeia.

A cerimônia contou com a presença do vice-prefeito de Foligno Riccardo Meloni, Delegado das Filiais da Universidade de Perugia, Stefano Brancorsini, Conselheiro Provincial David Fantozzi, Diretor Geral de Osle Umbria 2, Massimo De Vino, Diretor do Centro de Estudos “Città di Foligno” , Daniele Mantucci, Diretor da Fundação Casa di Resparmio di Foligno, Paolo Trenta.

“Acreditamos muito na importância desses cursos”, declarou o vice-prefeito Meloni, que transmitiu os cumprimentos da administração e do prefeito Stefano Zuccarini, “também pelas oportunidades de trabalho que oferecem. Esta administração sempre trabalhou para apoiar a universidade: nós colocamos nele o nosso coração e os nossos recursos apesar do período difícil que se caracterizou pelo elevado custo dos materiais energéticos. Criámos as condições para a sua melhoria e não queremos parar por aí – concluiu -. Este é um ponto de partida para fazer da Foligno um centro de referência para o ensino universitário.”

“As atividades universitárias em Foligno decorrem de forma excelente – acrescentou Stefano Brancorsini, em representação do Reitor Maurizio Olivero – Um exemplo disso é o novo mestrado de primeiro nível, que atingiu um número de matrículas que superou as nossas expectativas. I dizer aos jovens que fazer um curso universitário é a melhor opção que podem fazer, o que exige empenho e sacrifício, mas também permite que eles se tornem profissionais em áreas específicas. Uma oportunidade que também é oferecida pelo campus de Foligno com cursos de alto nível que fazem desta cidade uma das mais importantes da Itália central.”

“A capacidade formativa expressa o potencial do país – disse o conselheiro regional Fantozzi, falando em nome da presidente Stefania Proetti -. Por isso, é importante não perder de vista a formação das novas gerações, porque só assim é possível melhoramos a realidade em que vivemos e, como província, continuaremos apoiando Foligno e o centro de estudos porque contribuem para fazer desta cidade um importante ponto de referência”.

Como mencionado, a sinergia entre a Liga e o Usl Umbria 2 é próxima, como também confirmado por DG De Fino. “É uma relação importante que nos orgulha – anunciou -. Acrescentou que a Umbria representa a excelência no campo da reabilitação, tanto no tratamento agudo, pós-traumático ou das chamadas doenças crónicas, como também através da intervenção domiciliária. ponto de vista, uma figura como a Fisioterapia especializada revela-se fundamental para evitar e retardar o agravamento de algumas doenças.”

Assim, tomou a palavra Daniele Mantucci, número um do centro de estudos “Città di Foligno”. “A universidade é uma grande oportunidade para os jovens, porque lhes permite encontrar um lugar adequado em um mundo tão complexo como o que vivemos hoje, e os cursos realizados em Foligno oferecem oportunidades de trabalho imediatas e concretas. centro – afiliado – estamos honrados que a Universidade de Perugia tenha escolhido Foligno para criar uma filial Por outro lado, é a vontade desta cidade acolher essas estruturas e seus professores e espero que tudo isso leve à ativação de novos cursos no futuro.Entretanto, agradeço à presidente, Donatella Tessi, por favorecer o retorno da região à adesão do Centro studi: a contribuição da região é importante em ambos os níveis econômico e simbólico, porque eles significa que as pessoas acreditam nisso. Um centro universitário. Assim como a administração do município, através do prefeito Zuccarini e do vice-prefeito Riccardo Meloni, encarregados das obras públicas, o que nos permitiu ir além da simples manutenção excepcional de nossa estrutura, e criar novas salas de aula. Espero que no futuro também tenhamos novos espaços. Tem sido um apoio financeiro importante, mesmo num período tão complexo como o actual para as autarquias. E assim como espero que novas questões sejam tomadas cuidar, porque só com o empenho de todas as forças dos cidadãos Conseguiremos uma posição universitária importante e qualificada.”

Em conclusão, foram dados depoimentos de dois alunos que relataram sua experiência universitária dentro do Foligno Bold e a palestra Magistralis “Tratar ou cuidar?” Mauro Zampolini, Diretor Médico do Hospital San Giovanni Battista em Foligno.