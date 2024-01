O espessamento das artérias carótidas devido à idade é uma condição fisiológica ou deveria ser motivo de preocupação?

Tenho 53 anos, ex-fisiculturista, colesterol em 140, pressão baixa, peso 77 kg e 1,74 cm. Uma ultrassonografia Doppler mostra as artérias carótidas completamente lisas. O médico vascular me disse que a condição era excelente, mas acrescentou no relatório “espessura mínima dos órgãos internos adequada à idade”. o que isso significa? Li que a nattokinase é um “milagre” para as artérias: é verdade?

Ele responde Pedro Palermo, Chefe da Unidade de Reabilitação Cardíaca, Centro Cardiológico Monzino, Milão

Nossas artérias são como tubos dentro delas.Cascas» que é definido no sistema cardiovascular humano como «Placas ateroscleróticas»: Estes, se grandes, podem interferir no fluxo sanguíneo regular. Além disso, as paredes das nossas artérias são constituídas por vários Lâmina concêntrica (ou “jaquetas”).. O seu exame não revela placas, mas apenas um ligeiro espessamento da parte mais interna do vaso sanguíneo: uma característica consistente, de facto, com a idade, mas sem importância clínica. Os fatores que podem levar à deterioração da integridade anatômica e funcional de nossas artérias são: Hábito tabágico, colesterol elevado, diabetes, hipertensão arterial, sedentarismo e antecedentes familiares. Portanto, continue se exercitando e seguindo uma boa dieta.

nattoquinase Quanto à sua segunda pergunta Natto é um alimento tradicional japonês produzido pela fermentação da soja. Deste prato foi possível extrair e purificar uma enzima, ou melhor, uma protease (nattoquinase), cujo mecanismo de ação é a "inativação do inibidor do ativador do plasminogênio". Em suma, isto tornaria o plasminogénio mais disponível e livre para a sua acção fibrinolítica. Plasminogênio é uma proteína encontrada no sangue Fibrinólise, um processo que ajuda a dissolver coágulos. Então, em teoria, esta molécula poderia "dissolver-se" e reduzir o tamanho da placa aterosclerótica, que é a principal causa de artérias obstruídas (e, portanto, de ataques cardíacos e derrames). Mas esses vestígios foram encontrados no laboratório, Isto é, no sangue, não no corpo humano.