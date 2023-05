Então Eduardo morreu com 18 anos

ESTE – matar Edward Zatin, a estudante de 18 anos de Este, levou um soco muito violento na orelha esquerda. Um golpe foi levado no ginásio de artes marciais Iron Dojo Team em Monselice, quarta-feira, 22 de fevereiro, pouco depois das 19h. O último parceiro com quem Edu treinou foi um atleta de Rovigo, de 35 anos, descrito por todos como um atleta muito experiente. O quadro do ocorrido foi reconstruído graças a uma série de investigações médicas e jurídicas. No entanto, a morte do menino surge várias vezes lados escuros.

Na verdade, ainda não está claro se ele está usando ou não Prumo protegido. Stefano D’Erico, professor da Universidade de Trieste, nomeado pela promotora pública Maria d’Arba como responsável pelas investigações, está trabalhando nesse ponto. Então há um monte de horários Para análise: desde a entrada no ginásio até sua chegada ao pronto-socorro do Hospital Civil de Pádua. Até o momento, ninguém foi registrado como suspeito. O Ministério Público abriu, de fato, um processo contra desconhecidos envolvidos em um crime homicídio culposo.

Reconstrução

Nesse dia, Eduardo frequentava regularmente a escola do Instituto Salesiano Manfredini de Este. Ao final das aulas, ele foi para casa, onde fez o dever de casa. Ele estava calmo e com boa saúde. Às 18h50 pela porta de entrada do ginásio Iron Dojo Team em Monselice. Ele trocou de roupa no vestiário e desceu ao ringue para iniciar a sessão um exercício. Três treinadores e pelo menos cinco atletas estiveram presentes naquela noite, incluindo o estudante de 18 anos. Todo mundo tinha que jogar com todo mundo, offline, por três minutos a cada turno.

Edo antes doença fatal, cruzou o desafio com um parceiro de 35 anos que reside em Rovigo. Especialista em artes marciais. Um soco muito violento acima da orelha esquerda, que teria recebido entre 19h15 e 19h25. Este período de tempo foi confirmado graças a uma série de descobertas médicas e legais. Quando o corpo do menino foi dissecado, além do professor D’Erico, autor do exame de autópsia, o patologista forense Luca Massaro e a advogada Sara Baldone nomeados pelo pai da jovem de dezoito anos, o patologista Giovanni Cecchito e o advogado Alessia Giullo representou a mãe de Eduardo.

Suem 118 foi chamado às 8h15 daquela noite. Então, cerca de uma hora depois, o aluno recebeu um golpe terrível. EU’Ambulância Cheguei pouco depois, às 20h27. Mas quando os enfermeiros perceberam a gravidade da situação, também chamaram o veículo médico. Depois de passar por uma série de manobras de reanimação, o menino foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Civil de Pádua, onde chegou por volta das 22h. fratura de crânio e subsequente hemorragia interna. Ele também teve uma série de lesões no lado direito do cérebro.

investigações

Eduardo deu entrada no hospital do serviço de neurocirurgia, onde foi operado processo preciso ao cérebro para tentar remover o hematoma. Mas infelizmente os médicos não conseguiram salvar sua vida e na manhã de 24 de fevereiro ele foi declarado clinicamente morto.

As investigações começaram quando a Central de Transplantes orientou o Ministério Público a proceder à remoção do corpo de um adolescente de 18 anos, que foi levado ao hospital com traumatismo craniano. A partir deste momento, o caso de assassinato premeditado contra pessoas desconhecidas está sendo aberto. Um dos treinadores, Simon Lazarin, disse à polícia: “Eu estava lá, não houve socos durante o treino, ninguém bateu nele”. Os detetives já tinham ouvido falar de todos os outros presentes naquela noite no ginásio. Para encerrar a investigação, o promotor público aguarda o resultado da autópsia.

Leia o artigo completo

Em Il Gazzettino