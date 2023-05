Animais, comportamentos inesperados e incríveis do mundo animal de Rovereto

A jornada para descobrir o inesperado e o incrível começa no Museu de Ciência e Arqueologia de Rovereto comportamentos do mundo animal. De 5 de maio a 30 de julho será realizada a exposição temporária “Cats Know It. Comportamentos Incríveis do Mundo Animal”, que celebra a união entre Arte e ciênciaCom obras da artista Laurina Paperina. É um caminho de publicação e imaginação para descobrir os comportamentos inesperados e surpreendentes de lulas, ferraduras, louva-a-deus, gatos, polvos, gaios, cães, pintos, carpas, caramujos, golfinhos e muitos outros animais.

organizado por Fundação Museu Cívico de Rovereto Idealizada por Giulia Benami, Elisa Frasnelli e Gionata Stancher, a exposição foi promovida pelo Município de Rovereto, Província Autônoma de Trento e Comunidade de Vallagarina, com o apoio da Casa Rural Alto Garda Rovereto. A exposição é baseada no livro de mesmo nome “gatos sabem” Escrito por Giulia Benami, recentemente publicado, ele acompanhará o público em uma emocionante jornada para descobrir o extraordinário mundo do comportamento animal ilustrado pela ironia usual da artista nascida em Rovereto, Lorena Peperina.

A exposição está dividida nas secções “Debaixo do Mar”, “Tudo em Baixo (e em Cima) na Terra” e “O Belo, o Feio e o Mágico”. A exposição relata e descreve de forma simples, divertida e divertida, mas não menos rigorosa, os resultados de importantes estudos científicos, incluindo pesquisas sobre cognição animal do CiMeC, centro interdepartamental mente-cérebro daUniversidade de Trentocom o qual o departamento zoológico do museu coopera há muito tempo.

As salas recentemente renovadas permitirão “incursões engraçadas e coloridas” nas áreas da etologia animal e da cognição, testemunhando como a investigação académica pode inspirar a escrita de histórias científicas, e o quanto a arte pode por sua vez contribuir, tornando-a mais imediata e intuitiva para entender. Conferências e reuniões sobre os temas da exposição também serão realizadas todas as quintas-feiras durante o mês de maio. O primeiro encontro marcará a abertura com a apresentação do livro Cats Know It, de Julia Benami, que dá título à exposição.