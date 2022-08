Omicron, aqui estão 9 sintomas que afetam a vacinação: o estudo norueguês

Amplo comércio de vírus por causa da propagação Ômícron 5. Felizmente, os hospitais não entraram em crise, embora estejamos tentando entender por que o número de mortes continua aumentando, a uma taxa de mais de 100 mortes por dia.

Omicron, 9 sintomas

Mas o que são arquivos? sintomas Caracterizar nova subvariável em indivíduos vacinados? O The Independent publicou os resultados de um estudo realizado na Noruega em 111 pessoas que participaram de uma festa onde o surto foi registrado. Os resultados desta pesquisa foram publicados na revista A Eurosurveillance Infectious Diseases and Epidemiology Eurosurveillance. Das 111 pessoas, 89% receberam duas doses da vacina mRna. 66 pessoas tiveram Covid, e houve outros 15 casos suspeitos.

O que mostra? Os pesquisadores noruegueses explicaram que os sintomas mais comuns foram: tosse persistente, coriza, fadiga, dor de garganta, dor de cabeça, dores no corpo, febre e espirros. Em particular, os três primeiros sintomas foram os mais comuns entre os vacinadores. Especialistas acreditam que náusea, tontura e desmaio também podem ser sintomas comuns entre os vacinados infectados com SARS-CoV-2. É precisamente aqui que o desmaio pode ser um novo sinal de infecção.

eu estudo

De acordo com o professor Tim Spector, do Zoe Covid Project, “Cerca de 50% dos ‘novos resfriados são na verdade Covid’”. Grã-Bretanha que a fadiga era Um dos principais sintomas da Omicron foi quando a variante explodiu na África do Sul.

De fato, 40% das mulheres relataram fadiga devido ao Covid em comparação com um terço dos homens”.

