O que a ciência não diz

Um pouco como a informação, hoje existe uma espécie de Suspeito permanente em A falta de independência dos cientistas. Agora é difícil acreditar no que eles estão dizendo, em parte porque existem tantas explicações mesmo começando com os dados, e em parte porque quando você toca com a mão, a realidade está lhe dizendo outra verdade. Por outro lado, não somos ingênuos, e os interesses em jogo são grandes, enormes e raramente importam. saúde do cidadão ou ambiente. Bandeiras que são grossas ao voar lavagem verde.

se em vez de Pesquisa independente Ainda podemos confiar Porque não há lobistas para financiá-lo e nenhuma grande mídia para atuar como um megafone. É, se assim se pode dizer, uma A ciência está do lado das pessoas. Ela faz perguntas e luta e luta para encontrar respostas e mantém as costas retas e, como Cassandra, ninguém a ouve, mas o tempo, para o bem ou para o mal, tende a validá-la. Temos um exemplo na Itália:Instituto Ramazzini, um farol global no campo da pesquisa independente. Com mais de 30.000 membros, é uma das maiores e mais importantes cooperativas sociais italianas, organizada em 28 departamentos e ativa na Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia.

O Instituto opera duas estruturas clínicas multidisciplinares, e seu Centro de Pesquisa do Câncer em Bolonha se destaca entre os mais confiáveis ​​e prestigiados do planeta. ela tem direito César Maltoniseu fundador, que identificou a origem doença Onde o homem mudou (mal) sua relação com o meio ambiente. Ele não estava errado: quando a pesquisa do instituto trouxe à tona um risco à saúde, mais cedo ou mais tarde (muitas vezes décadas) foi confirmado por evidências em humanos, contando os doentes e os mortos.

Conheci o trabalho de Maltoni e do Instituto graças a um livro muito valioso que não ganhará páginas nos jornais mais importantes ou nas reportagens da televisão, mas tem a rara qualidade de dizer as coisas como elas são e o que está em jogo em termos inequívocos . intitulado Fiorella Belbugi: a história de um cientista livreeditado por nova terra E especificamente ao cientista titular, atual diretor do Instituto, dirigimos nossas perguntas para esclarecer algumas das questões candentes frequentemente retomadas nas páginas do Dolce Vita e que finalmente encontram respostas neste volume escrito pelo jornalista Licia Granillo.

Como sempre, quando se trata de interesses de grandes grupos industriais, dados interpretados de trás para frente estão na ordem do dia. Isso gera uma espécie de desconfiança em relação à ciência, não acham?

A principal razão por trás de todas essas pressões em relação aos poluentes ambientais é a falta de estudos aprofundados. E não por falta de cientistas capazes de levá-los adiante ou sem as costas retas indispensáveis ​​à pesquisa independente. Mas simplesmente porque há uma escassez de credores. Ou melhor, há uma escassez de financiadores dispostos a financiar estudos que não estejam sujeitos aos lobbies da indústria. Porque sem dados não há problema. E se o problema não existe, por que ações estão sendo tomadas contra ele?

Bilhões de dólares em ações judiciais estão sendo movidas em relação ao glifosato, o código de pesticidas para agricultura convencional e intensiva, mas a Europa continua adiando sua proibição. Onde está a verdade?

um em glifosato É uma batalha contínua. Já se passaram quase dez anos desde que comecei a lidar com isso e sua persistência desenfreada entre os pesticidas mais usados ​​na agricultura ainda me preocupa muito. Nos últimos anos, o Instituto Ramazzini tem estado entre os poucos na Europa e no mundo a realizar estudos científicos para avaliar os efeitos em animais de experimentação, estudos que começamos a publicar no portal Glyphosatestudy.org O que atesta que o glifosato – ainda que em baixas doses e considerado seguro para humanos – é genotóxico e tem efeitos tóxicos na reprodução e altera a composição do microbioma intestinal.

Outra questão divisiva, candente e muito atual é o 5G, como você o vê?

Até que nos mostrem que as ondas milimétricas podem ser introduzidas sem exceder os níveis de exposição seguros, acho que é muito culpável continuar.implementação 5G mundialmente. Diante de um risco, digamos mesmo baixo, que no entanto inclui sete bilhões de pessoas, a responsabilidade dos governos, instituições relevantes e da indústria é enorme: é necessário, é obrigatório, encontrar uma maneira de tornar a inovação segura, limitar a exposição também envolve telefones celulares, não apenas antenas.

Uma referência ao bom senso imagino – como já aconteceu com muitos outros – atrai acusações de negação do progresso, não é?

Estou ciente de que o 5G pode ser útil no futuro na Indústria 4.0, na robótica, para regular o trânsito, conectar e melhorar a eficiência do transporte, carros autônomos ou na agricultura de precisão. Se se tem uma visão “sustentável” do progresso humano, ou seja, implementar inovações que atendam a desenvolvimentos tecnológicos específicos, e por outro lado manter níveis de exposição em torno de 6V/m para a população em geral, se for o caso, certamente ser uma questão de esperança para a implementação do 5G.

Na prática: Ciência é progresso, mas isso não significa ignorar os riscos envolvidos.

Onde houver necessidade – em escolas, hospitais, bancos e escritórios onde o usuário estiver estacionado – os mesmos serviços já são prestados com o mesmo desempenho através da nova geração de redes de fibra ótica fixa + Wi-Fi, tecnologia certamente mais segura e mais saudável do que redes de rádio móveis. Para crescer com a tecnologia, bastará fazer o contrário do que os lobistas das telecomunicações gostam de fazer, ou seja, localizar várias antenas com potência limitada em áreas pouco povoadas. Na verdade, dobrar o número de antenas de baixa potência para manter um limite de exposição baixo tem custos enormes, porque os sistemas custam dinheiro.

Sobre o tema das ligações entre o meio ambiente e as doenças, o livro fala sobre a gasolina sem chumbo e é um caso clássico de greenwashing. Como eles nos enganaram?

A gasolina fica “verde” porque não contém mais chumbo. Mas quando queimo álcoois e éteres, formam-se aldeídos, que agora são classificados como possíveis agentes cancerígenos. Teoricamente, aldeídos, acetaldeídos e formaldeídos devem ser retidos por conversores catalíticos. No entanto, é lamentável que esses dispositivos se tornem totalmente funcionais após apenas meia hora de serem ligados. Detalhes que as indústrias esquecem de transmitir. Basicamente, nas cidades – onde o tráfego ocorre em ritmos curtos e uniformes, muito distantes em contraste com as longas distâncias das autoestradas – os problemas permanecem, praticamente inalterados, e os catalisadores não funcionam corretamente, liberando os produtos da combustão no ar, incluindo aldeídos, acetaldeídos e formaldeídos. Mas a indústria automobilística e petrolífera está feliz, porque as pessoas se sentem tranquilas, trocam de carro e abastecem com gasolina nova que é tão segura, que se chama verde!

Finalmente, como funciona a pesquisa independente?

Infelizmente, o conceito de pesquisa independente encontra apoio morno, se não repulsa genuína, por parte dos políticos e da indústria. Ocorre quando a lógica, que muitas vezes coincide nas duas categorias, é a lógica do lucro pelo lucro, sem nenhuma preocupação com questões de saúde e compatibilidade ecológica. Porém, quanto mais abrangente, documentada e independente for a pesquisa, ela beneficia não apenas a sociedade humana e o meio ambiente, mas também a indústria a longo prazo, que pode assim evitar indenizações bilionárias.

Editado por Mina Toscano