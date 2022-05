Maskrine no trabalho, Bassetti: “Uma piada! Tanta política e tão pouca ciência” – Primocanale.it

Sobre o compromisso até 15 de junho para máscaras internas para trabalhadores do setor privado, quando, em vez disso, foi dado o aval em 1º de maio para removê-las, não é um dado do Prof. Matteo BassettiDiretor do Departamento de Doenças Infecciosas da Região da Ligúria: ‘A última piada É obrigatório colocar máscaras no setor privado e não em locais públicos. Já estamos passando por todas as formas de decênciaÉ seu primeiro comentário quente.

“Sou a favor do uso correto de máscaras, mas é exatamente o contrário do que fazemos. Deveríamos ter recuperado a confiança das pessoas, aliás. O tempo está perdendo e os cidadãos estão confusosque, afinal, não acreditam em instituições”.

“Este balé não faz bemMostrar mais que infelizmente isso é feito em nosso país Tanta política, tão pouca ciência“.