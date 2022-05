Fadiga e sonolência: não apenas a mudança de estação

Todos podem se sentir cansados ​​e exaustos, especialmente com a mudança de estação. Mas esses sintomas também podem ser indicadores de uma doença grave.

Cada um de nós pode enfrentar momentos ruins, caracterizados pelo cansaço, falta de energia e vontade de sair da cama.

Cansaço e sonolência podem ser comuns durante a mudança das estações. Em particular, com a chegada da primavera, os dias ficam mais longos e as temperaturas são mais altas. Assim, nossos corpos precisam se acostumar com as notícias e podemos nos sentir mais cansados ​​e letárgicos do que o normal.

Mas esses sintomas também podem indicar uma condição mais problemática. De doenças como anemia ou síndrome do intestino irritável a doenças graves: Em alguns casos é necessário prestar atenção aos sinais do nosso corpo.

Anemia, hipotireoidismo, diabetes e doença celíaca: doenças relacionadas à fadiga

EU ‘Anemia é uma condição caracterizada por Deficiência de ferro e glóbulos vermelhos. Além da fadiga, outros sintomas incluem inquietação, irritabilidade, palidez, tontura, dor no peito e falta de ar.

Outras doenças que aparecem da mesma forma sãoHipotireoidismo (ou seja, baixo desempenho do sistema tireoidiano) e diabético. No primeiro caso, outros sintomas podem incluir dores musculares e ganho de peso.

adicionado a estes doença celíaca mononucleose A primeira refere-se a uma intolerância ao glúten que, com o tempo, O cólon também pode ser afetado pela síndrome do intestino irritável.

Quanto ao contagem de glóbulos brancosDoenças infecciosas transmitidas pela saliva, embora possam ser curadas, Seus efeitos podem durar anos.

Doenças psiquiátricas e neurodegenerativas

Existem também doenças psicológicas associadas à sensação de cansaço: ansiedade e depressão. Estas são doenças que podem afetar o sono e privar uma pessoa de sua energia vital.

Por fim, há um arquivo Mal de Parkinson. Doença neurodegenerativa de desenvolvimento lento, mas progressivo, esta última está associada a movimentos e fala lentos e sintomas como sonolência, depressão, tremores em repouso e perda de equilíbrio. Além disso, a doença de Parkinson pode estar associada às doenças acima: diabetes, anemia e hipotireoidismo.

Mal de Parkinson Afeta particularmente pessoas entre 58 e 60 anos. Em casos raros, também pode ocorrer entre 21 e 40 anos. Não é considerada uma doença incurável, pois as pessoas podem viver em média de 15 a 25 anos após o diagnóstico, mas é chamada de crônica por ser de longa duração.