Falar vários idiomas ajuda a prevenir duas doenças degenerativas graves | A ciência prova isso

A Enciclopédia Trekani define a palavra bilíngüe como “A capacidade de um indivíduo ou grupo étnico de usar duas línguas diferentes alternadamente e sem dificuldadeÉ importante saber o que acontece com o cérebro bilíngue, especialmente porque ele pode.

A língua é certamente um fator ligado à identidade e à cultura. Nascemos falando o que é chamado de língua “mãe”, que às vezes se torna bilíngue.

A maior probabilidade de aprender uma língua estrangeira é reconhecida desde cedo. Mas vamos ver o que acontece no cérebro bilíngue.

Falsos mitos sobre o bilinguismo

“Ao conversar com meus alunos sobre suas experiências de infância, descobri que muitos deles foram desencorajados a falar duas línguas enquanto cresciam. Isso foi baseado no equívoco de que isso atrasaria o desenvolvimento.” Estas são as palavras Professor Yang Huajinpsicólogo cognitivo e do desenvolvimento da Singapore Management University (SMU), de acordo com a associação Doença de Alzheimer. Nos anos sessenta, de fato, era O bilinguismo tem sido associado a déficits cognitivos, níveis mais baixos de inteligência e até déficits mentais. Mensagens que foram refutadas por estudos recentes, explica Yang.O que descobrimos nas últimas três décadas é que O bilinguismo tem um impacto significativo na função cognitiva, sobre a maneira como pensamos, tomamos decisões, percebemos as coisas, encontramos soluções e assim por diante”.

Em apoio aos estudos mais recentes, vamos dar uma olhada no diagrama na imagem que representa um arquivoenvelhecimento cerebral monolíngue e bilíngue. Nos monolíngues, o envelhecimento está associado ao aumento do recurso às regiões frontais – de acordo com a hipótese PASA. Nos bilíngues, o envelhecimento cerebral mostra preservação das regiões posteriores (incluindo o córtex temporal e parietal), bem como aumento da conectividade entre as regiões frontal e posterior, o que leva à formação de uma reserva cognitiva.

Assim, o bilinguismo ajuda a melhorar a função cerebral e a atrasá-la Início de demência ou doença de Alzheimer. “Eu estava interessado nos fatores que influenciam esse controle executivo, pois ele pode, por sua vez, moldar nosso desempenho no trabalho, na escola e em outras partes de nossas vidas. Afinal, as funções cognitivas mais importantes afetam nossas vidas em várias áreas, independentemente de idade”Por fim, o pesquisador explica.