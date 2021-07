IBAS apóia programa cultural do Museu Nacional

A IBAS Scientific Research Foundation está comprometida com os objetivos estratégicos e atividades do Museu Nacional de Ciência e Tecnologia de Milão e é o primeiro parceiro a aderir ao Programa de Parceria de Missão, afirmando-se como um parceiro científico atento e sensível.

A emergência sanitária Covid-19 e o fechamento forçado do Museu Nacional de Ciência e Tecnologia de Milão levaram a um repensar de algumas estratégias de arrecadação de fundos, especialmente com o objetivo de diversificar as fontes de financiamento.

Assim, em 2021, nasceu o novo Programa de Parceria de Missão, no qual foram convidadas empresas e instituições a participar, o que contribuirá para garantir que o Museu disponha de recursos para continuar a implementar o seu programa anual cultural e educativo e propor actividades a um público mais vasto.

No outono de 2021, a Fundação IBAS também irá colaborar com o Museu para hospedar, em seus espaços, duas instalações digitais de artistas internacionais interativos acessíveis ao público. Os trabalhos terão como objetivo abrir novos cenários para pensar e explorar linguagens digitais e relações com a inteligência artificial.

Assim, a Fundação IBAS para a Pesquisa Científica renova seu apoio e cooperação com o Museu, que começou em 2019 com uma exposição temporária.Bestas dos sonhos. As criaturas incríveis de Theo JansenQue trouxe pela primeira vez para a Itália a obra do artista holandês conhecido mundialmente por suas gigantescas instalações cinéticas Strandbeest, ‘Beach Animals’.

A parceria continuou em 2020 com o apoio do programa digital #storiaportechiuse, nascido durante o bloqueio para manter a mostra viva e dialogar com a comunidade por meio da narração diária de algumas das mais belas histórias do museu.

“Estamos muito orgulhosos com o desenvolvimento desta colaboração, que hoje nos vê junto ao Museu de uma forma mais ativa” – comenta Silvia misturadoDiretor da Fundação IBAS para Pesquisa Científica. “O Museu Nacional de Ciência e Tecnologia é um parceiro de prestígio e nós, como instituição, orgulhamo-nos da nossa capacidade de dar o nosso contributo para o desenvolvimento da ligação entre arte e ciência e para os projectos de divulgação da cultura científica que o Museu tem apresentado. Há anos, a Fundação IBAS vem promovendo essa parceria há algum tempo e temos o prazer de agregar a arte digital interativa aos nossos projetos ”.

“Para descrever a essência da relação entre a Fundação IBAS e o Museu, basta dizer que muitas das atividades originais e experimentais do MUST nos últimos anos foram realizadas graças ao apoio da Fundação IBAS: uma espécie de investidor que é entusiasmados com a nossa capacidade de inovar, com as nossas ideias, mas também com sensível apoiante dos nossos projectos, e agora, também com a nossa missão, isso é possível porque partimos da troca de valores e depois nos encontramos a discutir objectivos e exigências específicas. É uma daquelas relações importantes, que pretendem fazer a diferença “, explica. Giovanni CropiDiretor de Desenvolvimento do Museu.

A parceria com o Museu Nacional de Ciência e Tecnologia de Milão é apenas um exemplo do empenho e dos recursos que a Fundação dedica continuamente à difusão da cultura no seu sentido mais amplo e abrangente. A Fundação IBAS promove e apóia diversas atividades de formação e no campo da pesquisa científica, arte e saúde e muitas iniciativas e fóruns de alto nível que também incluem cientistas e estudiosos de importância internacional e incluem o diálogo com as novas gerações de cientistas, a fim de gerar um impacto mais profundo na sociedade e na região