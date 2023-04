Ossola 24 – Clube Kiwanis de Domodossola e Comitê de Ciências para Crianças. Videoconferência

Não há Iframes

DOMODOSSOLA- 02-04-2023 – Desde 2001, o Clube Kiwanis de Domodosola tem vindo a implementar e promover atividades de apoio à criança através da organização de eventos locais, incluindo de interesse nacional, de forma a criar serviços de apoio a casos de necessidade.

O Governador do Kiwanese Italia San Marino Salvatore Cianello e a Presidente do Kiwanese Club de Domodossola Angela Occhiello acreditaram fortemente no projeto, adiado de 2020 devido ao Covid, que foi compartilhado com a UNIBO em memória do físico Augusto Reggi cuja morte ocorreu no centenário e com quem os membros foram organizados em 5 de abril de 2023, em Domodossola no Grande Salão do “IIS Marconi Galletti Einaudi”, conferência em que alunos de escolas da região de Ossola estão presentes e em transmissão ao vivo nacional, obrigado à colaboração de ARTIFILM STUDIO di Arona em comunicação direta com a Universidade de Bolonha e LED Viaggi que se encarregará dos créditos de matrícula.

Federico Spinozzi é o “Presidente” Nacional do serviço “Augusto Righi Scholarship”, neste curso que terminará em Bolonha no dia 6 de dezembro de 2023 com uma cerimônia de entrega de bolsas aos alunos merecedores.

O encontro, intitulado “Conhecer a Física para as Crianças de Hoje que Serão os Inovadores de Amanhã”, foi organizado em cooperação com a Universidade de Bolonha – Departamento de Física e Astronomia “A. Righi” e o Instituto Nacional de Física Nuclear; Trará para Domodossola, além dos familiares diretores prof. Andrea Simati e Dr. Eugenio Scapparone, Professor Laura Fabbri tratando de Física Experimental e Professor Giorgio Dragoni, Diretor “Histórico” de Física especialmente Augusto Righi e conta com o apoio do Grupo Tosco Marmi.

Augusto Righi é autor recentemente de dois livros: um deles, “Capture the Invisible Predict the Future” que visa tornar o mundo conhecido do grande público, nasceu graças ao empenho de uma de suas bisnetas, Liana Righi e seu marido, escritor Federico Spinozzi, à pesquisadora, pesquisadora e professora de física experimental Laura Fabry e aos cientistas e demais amigos.

É publicado pela Morellini Editore de Milão e lançado em outubro de 2020 por ocasião do centenário da morte de Reggie. O texto é destinado aos jovens e aos muito jovens (mas não só), no espírito das iniciativas de Kiwanis, província italiana de San Marino, cujos direitos autorais se destinam à publicação

Oferecendo uma bolsa de estudos em memória do cientista.

O outro livro, que está sendo distribuído, escrito pelo professor Giorgio Dragoni e intitulado “AUGUSTO RIGHI A PHYSICISIS IN THE WORLD OF RESEARCH”, editado pela Editora Esculapio, é destinado a pesquisadores. Ele aprofunda muitos tópicos relacionados à vida e obra desta grande figura, e foi criado pelo professor de História da Física da Universidade de Bolonha, que também é o autor desta faixa de exposição educacional.

Em comemoração ao centenário da morte de Augusto Reggi, físico mundialmente famoso e fundador do Departamento de Física da Universidade de Bolonha, o evento pretende recordar que Reggi foi primeiro um estudante e depois um dos pais das comunicações e da eletricidade engenharia, e será uma oportunidade de oferecer uma leitura do mundo invisível que nos rodeia tão querido pelos pequenos e adultos (ondas electromagnéticas, estrutura da matéria, etc.) desde os tempos do reggae até aos nossos dias. Uma vida dedicada à física e à matemática entre teorias físicas e matemáticas,

Descobertas científicas, inovações tecnológicas, novas ferramentas científicas, modelos educacionais e volumes de divulgação do conhecimento científico. “o físico mais notável que a Itália viu desde a época de A. Volta” (Orso Mario Corbino, 1920)

“Conhecendo a Física para as Crianças de Hoje Que Serão os Inovadores do Amanhã” pretende propor temas de interesse atual a partir de perspectivas de mais de um século atrás, para orientar os jovens estudantes a se tornarem os campeões de seu futuro acreditando em si mesmos, sabendo combinar antigas conhecimento com disciplinas modernas e poder projetar seu futuro com confiança. Recebido com muito entusiasmo pelo Prof. Gaudenzio D’Andrea, Reitor do IIS Marconi Galletti Einaudi Institute, ele disponibilizou seu instituto como sede do evento. O professor Pierantonio Ragusa, reitor da “Escola Secundária Científica Estadual Giorgio Spezia”, compartilhou

Em pleno espírito do projeto, tornou-se sócio de si próprio reconhecendo a iniciativa como “uma oportunidade única para os alunos utentes da nossa área”.

