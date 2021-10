Ilusão e ciência se unem para falar a linguagem da beleza

Inspirado nos jogos enganosos do mundo marinho, Exposição interativa “IllusiOcean, o mar que você não espera” Projetado e orquestrado pelo Professor Paolo Galli, professor de ecologia da Universidade de Milan-Bicocca. A exposição está dividida em três áreas temáticas, e a exposição tem como objetivo Conscientização dos jovens para proteger a biodiversidade. Para isso, o professor Galley preferiu uma linguagem universal, a linguagem da beleza, à linguagem acadêmica: “Ilusão e ciência geralmente não se falam, mas em exibição as encontramos fundidas uma com a outra, mantidas juntas por A linguagem da beleza – explica Galli – uma linguagem que une tudo o que a natureza cria e aproxima os jovens, fazendo-os descobrir o que os oceanos têm de positivo.

Na verdade, a exposição não enfatiza os danos causados ​​pelo homem ao ecossistema marinho, mas sim o potencial de mudar as coisas: “É verdade que há muito a ser feito para reverter o curso e começar a proteger o meio ambiente e a espécies que vivem nele – conclui o professor Galley – mas se começarmos da beleza e das coisas mais simples, poderemos ser capazes de resolver outros problemas mais complexos primeiro. ”