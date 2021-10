A dieta não afeta esta doença

Os vegetarianos com certa condição médica podem respirar aliviados. Uma dieta sem carne não coloca em risco a saúde.

eu vegetarianos Eles seguem uma dieta específica Elimine a carne e o peixe Mas é permitido comer alimentos de origem animal, como ovos e leite. Portanto, essas recomendações não são tão restritivas quanto as da dieta vegetariana, mas podem afetar a saúde das pessoas. O equilíbrio de frutas, verduras, legumes, grãos e queijos deve ser cuidadosamente pensado de forma que o corpo Pode levar todos os nutrientes Deve ser saudável e forte. Atenção máxima deve ser dada a crianças e pessoas feridas certas doenças.

Vegetarianos, doenças e como se comportar

É uma noção comum que se uma pessoa sofre de uma determinada doença, ela não pode ser vegetariana. uso exclusivo de alimentos de origem vegetal, Na verdade, pode não atender totalmente às necessidades do corpo em termos de nutrientes. A este respeito, deve-se seguir dieta balanceada Que inclui frutas, vegetais, sementes, ovos, queijo, leite e legumes na quantidade certa. Desta forma, você não enfrentará nenhum problema de saúde, mesmo que sofra de uma doença como, por exemplo, Sem sarcopenia.

Sarcopenia e a dieta vegetariana

o sarcopenia É a patologia que causa um Perda gradual de massa muscular. As consequências são a mobilidade reduzida e a capacidade de realizar as atividades diárias normais. Então, estamos falando de uma doença grave que leva, entre outras coisas, a uma possibilidade maior Quedas e fraturas pernas e braços. Esta doença afeta principalmente os idosos, mas infelizmente também afeta muitos jovens. As razões por trás do aparecimento da sarcopenia não são totalmente conhecidas. Pensa-se em desnutrição e emprego Não há proteína suficiente Assim, pode-se pensar que a doença não está relacionada a uma dieta vegetariana. Mas este não é o caso.

Vegetarianos sim, até com sarcopenia

Deve ter dieta para pessoas com sarcopenia controlado e limitado. O objetivo é aumentar a ingestão de proteínas, pois é conhecida por ser encontrada principalmente em carnes e peixes. Os vegetarianos não têm esses produtos em sua dieta, mas não se desesperem. Apesar de sofrer de patologia, apenas alguns Precauções Continuar a seguir uma dieta vegetariana.

Então sem carne Longe de legumes e laticínios. Na verdade, esses produtos contêm muitas proteínas e, se forem bem incorporados à dieta, podem substituir facilmente o bife. Cogumelos, queijo, sementes, grãos, pseudocereais (pertencentes à família Polygonaceae) são outros alimentos que não devem faltar entre os vegetarianos com sarcopenia. Conselho é deixar-se aconselhar Especialistas em nutrição Para manter sua saúde sob controle.