BepiColombo, ciência e sons do voo para Mercúrio

No início de outubro, na noite entre uma e duas, a sonda europeia BepiColombo fez o seu primeiro voo desde Mercúrio, atingindo uma distância de 199 km da superfície do planeta. Um sobrevôo durante o qual os instrumentos de bordo coletaram uma grande quantidade de dados científicos sobre o ambiente no qual a sonda cruzou. Hoje, a Esa apresenta uma prévia “multissensorial”.: imagens e sons. Os dados magnéticos e aqueles coletados pelo acelerômetro, em particular, foram Converta-os em arquivos de áudio, permitindo que você ouça “sons” como o som do vento solar bombardeando o mundo mais próximo do sol, o som da sonda se deformando levemente em resposta à enorme variação de temperatura conforme passa da noite para o dia do planeta, e até mesmo o ruído mecânico de um instrumento científico indo para a configuração de Standing up.

“Também será um voo de passagem”, diz ele mundo do projeto Issa pela missão, Johannes Benkhoff“Mas para alguns dos instrumentos BepiColombo, foi um começo para coletar dados científicos e uma oportunidade para começar a se preparar para uma missão realmente importante. Essas passagens próximas também fornecem a capacidade de amostrar áreas ao redor de Mercúrio que não seriam acessíveis uma vez em órbita. ao redor do planeta. Neste caso., BepiColombo forneceu informações sobre as partículas presentes em seu ambiente imediato, bem como – conforme elas cruzavam a magnetosfera a distâncias maiores – sobre os limites do campo magnético. ”

Entre as ferramentas que foram ocupadas durante voou por Tem o Issa, o acelerômetro italiano de molas, que, como o nome sugere, é tudo Feito na Itália. Issa foi colocado a bordo do módulo Mpo (Mercury Planetary Orbiter), onde registrou a aceleração medida pela espaçonave conforme experimentava a intensa gravidade do planeta quando pairava sobre ele e a resposta do gradiente de calor quando entrava e saía da sombra do planeta. Issa também monitorou o movimento do espectrômetro ultravioleta Phybos ao retornar à posição “ereta” ao final das operações. Enquanto isso, aqui na Terra, os cientistas olham para as telas para se certificar de que tudo está bem. Incluindo um astrofísico Carmelo Magnavico Do INAF IAPS de Roma, membro da equipe científica Isa.

“uma noite voou por Tem sido muito tempo. A característica da trajetória, tão baixa na superfície, e o fato de 13 minutos de sombra se cruzarem, é uma oportunidade importante para testar nosso acelerômetro, além de ser a primeira vez que trabalhamos tão perto de Mercúrio ”, explica Magnafico à inav médio. “Porém, nos dias anteriores percebemos que as temperaturas na nave continuavam subindo, porque o efeito Mercúrio já estava atraindo a sonda para se aproximar mais rápido do sol e porque as atividades na nave estavam aumentando, dissipando o calor. De nossas estimativas, sabíamos que tínhamos alguns graus antes de perder o calor da unidade e comprometer uma medição. Tínhamos grandes expectativas, então olhamos os dados de telemetria até tarde da noite para ter certeza de que tudo estava sob controle, então esperamos mais algumas horas para que os dados científicos sejam carregados no solo e os disponibilizem. ”

O cientista lembra: “Quando, pela manhã, reconstruímos a sequência do acelerômetro, observando que os dados recebidos eram totalmente consistentes com as simulações feitas nos meses anteriores, a emoção foi muito forte”. “Ficou evidente em nossas telas a assinatura do efeito de maré de Mercúrio nas estruturas de BepiColombo e a descontinuidade devido à falta de pressão da radiação solar na região da trajetória dentro do cone de sombra de Mercúrio. A comparação entre o sinal previsto e o sinal medido será fundamental para a calibração precisa do nosso acelerômetro, enquanto a verdadeira ciência reside precisamente na diferença entre esses sinais, nos efeitos inesperados do acelerômetro, que Issa está mais bem preparado para medir ”.

Um grande temor também foi registrado entre os membros da equipe de outro instrumento de forte contribuição italiana, Serena, A ASA De quatro detectores de partículas. “Estamos muito entusiasmados, porque finalmente estamos começando a observar o planeta para o qual é nossa missão – e nossa missão.” ASA Da Serena Tools – Projetado e construído “, diz Valeria Mangano Do INAF Iaps de Roma. “Neste primeiro voou por Chegamos a 200 quilômetros da superfície do planeta e cruzamos regiões da magnetosfera de Mercúrio que nem mesmo o Mensageiro foi capaz de analisar durante toda a sua missão. Mipa e Picam, dois sensores de íons de Serena, foram percorridos voou por– Entre na área através da fila magnética Crepúsculo – Equador sul – para então sair da magnetosfera em direção ao sol. Durante 24 horas de operação, notamos coisas muito diferentes e interessantes. Alguns já eram esperados e conhecidos, outros não. Agora estamos trabalhando para entender o que vimos e os fenômenos por trás disso. A comparação com outros instrumentos a bordo e, acima de tudo, com o magnetômetro, será essencial para nos ajudar a fornecer uma interpretação correta dos dados. ”

manobra estilingue de gravidade Concluída em outubro, foi a primeira em torno de Mercúrio e a quarta de um total de nove passagens próximas. Durante seu cruzeiro de sete anos ao menor e mais profundo planeta do Sistema Solar, BepiColombo faz uma viagem pela Terra, duas de Vênus e seis de Mercúrio – cuidadosamente calibrada.