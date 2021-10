Há vários anos, uma verdadeira luta contra o tabagismo vem acontecendo cigarro.

Muitos centros antitabagismo implementaram campanhas importantes para conscientizar os fumantes a parar de fumar permanentemente.

Quase todas as pessoas conhecem as consequências nocivas do tabagismo, tanto para a nossa saúde como para a nossa aparência física. Problemas cardiovasculares e do sistema respiratório, mas também o amarelecimento dos dentes e o envelhecimento prematuro da pele são apenas alguns dos muitos.

Além dos danos físicos, também não podemos subestimar o estado psicológico. facto, O tabaco vicia Ele nos mantém presos em sua jaula (figurativa) da qual é difícil sair.

Bem, achamos que a maioria dos nossos leitores já está familiarizada com o que acabamos de dizer. É por isso que nos concentramos em um problema ligeiramente diferente, um resultado feio que foi subestimado e talvez desconhecido. Vamos ver o que é.

Além de doenças respiratórias, o tabagismo pode causar outro problema sério que é ignorado

Estamos falando sobre abaixar ou mudar a voz, o que é chamado de rouquidão.

As causas da rouquidão são muitas, mas entre elas experts Também inclui o tabagismo.

O que pode resultar desse tipo de problema? Ajuste realista do tom de voz, até mesmo a perda do mesmo som por alguns dias.

Nos casos mais graves, é aconselhável entrar em contato com o seu médico ou especialista, geralmente um otorrinolaringologista, que fará os exames necessários.

O tratamento para o problema pode variar na natureza e envolver diferentes especialistas. Você pode precisar do apoio de um fonoaudiólogo, de uma terapia medicamentosa ou de uma cirurgia. Caberá ao especialista nos sugerir como agirmos para solucionar o problema o mais rápido possível.

Como você para?

Seria bom obter uma resposta a esta pergunta, mas infelizmente a pergunta é mais complexa do que se possa imaginar. Explicamos em um artigo anterior Porque parar de fumar é um pouco como dar à luz novamente, listando os benefícios da despedida do deputado mais antigo do mundo.

Respirar profundamente, não ter um cheiro desagradável de fumaça em você, economizar dinheiro e saúde estão definitivamente entre os principais fatores. Renascimento no verdadeiro sentido do termo, o que requer grande força de vontade e, muitas vezes, também suporte especializado.

Não apenas doenças respiratórias, mas o fumo pode causar outro problema sério e esquecido, que lhe confere pouco peso adequado. Passo a passo, seremos capazes de nos libertar do cigarro e, eventualmente, restaurar o som perdido.