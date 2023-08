Alcaçuz, uma descoberta emocionante para os médicos: contém um composto milagroso que previne o crescimento do câncer

Os Médicos Milagrosos do Alcaçuz fizeram uma descoberta verdadeiramente inovadora. Parece ser capaz de combater células cancerígenas.

Alcaçuz é uma raiz derivada de Glycyrrhiza glabraespécie pertencente à família das leguminosas, planta nativa da Europa e de algumas partes da Ásia. Além de carboidratos e proteínas, também contém ferro, sódio e cálcio.

Em geral, este produto específico pode ser encontrado no mercado durante todo o ano e as suas propriedades benéficas são numerosas. Porém, estes últimos estão associados ao uso bem estudado e não excessivo do alcaçuz, que se consumido em excesso pode ser um laxante.

Não é recomendado para todos que estão expostos a ele Tratamento com medicamentos para hipertensão, aqueles que dependem de cortisona ou diuréticos. Em todos estes casos, a ação do alcaçuz pode colidir com a ação dos medicamentos, tornando-os ineficazes ou existentes Efeitos colaterais.

Não são poucos os estudos que são feitos constantemente sobre este produto específico. Muitos deles destacaram os efeitos benéficos do alcaçuz. parece que pesquisas atuais Eles ainda destacaram como o alcaçuz contém uma substância que pode combater o crescimento das células cancerígenas.

benefícios

A planta da qual se extrai o alcaçuz é uma leguminosa. Dentro do ingrediente ativo da glicirrizina que será capaz de atuar de forma eficaz Ação antiinflamatória e também antiviral. fonte de um grande número de Vitaminas incluindo algumas do grupo B além do E. Elas contêm flavonóides, que estão entre os maiores inimigos dos radicais livres.

Comer alcaçuz ajuda Protegendo o fígado e melhorando alguns distúrbios digestivos Como gastrite e úlcera duodenal. Também excelente em comparação dor de garganta. Controla o estresse e a insônia e é eficaz na prevenção da formação de cáries.

Efeitos benéficos contra células cancerígenas

Dentro do alcaçuz existe um composto L“Isolequiritigenina”. O que acabou sendo foco de alguns estudos qualitativos sobre sua eficácia no combate às células cancerígenas. Isto parece ser capaz de interromper a progressão do câncer de pâncreas através da autofagia.

A inibição da autofagia pode causar a morte das células cancerígenas e, portanto, causar uma recaída. Em particular, este processo é considerado muito eficaz na medida em que Câncer de fígado e pâncreas. Estudos a este respeito foram realizados em porquinhos-da-índia e parecem ter dado excelentes resultados.