Ciência, sustentabilidade e arte no centro da data final do ACCadueO

cachoeira Como elemento vital essencial, como recurso essencial. mas também como símbolo de território Vales de nozesque construiu uma parte importante da sua identidade colectiva mesmo sobre a água.

Estes são alguns dos principais aspectos que irão reviver a última nomeação “AccadueO. água em forma dissolvida“a exposição que promoveu e organizou Fundação Casa Rural Val de Non.

Eventos agendados na pré-dia em Hoje é sábado, 26 de agostovocê também vai testemunhar a partilha sindical de Melinda e quer ser um momento de reflexão que pode ser descartado de diversas maneiras: entre Ciência, arte, emoções e diversão para os mais pequenos.

Começa às 16h30 com “água sustentável”, debate da tarde a realizar na Sala COCe.A em Segno. Eles vão interferir Mário Tozzigeólogo, promotor da ciência, ensaísta, autor e apresentador de televisão italiano; Valéria PaganiEspecialista na área de meio ambiente e montanhas. Maurício BotturaH., Diretor, Centro de Transferência de Tecnologia da Fundação Edmund Mach Lorenzo GiovanniniProfessor Associado do Departamento de Engenharia Civil, Ambiental e Mecânica da Universidade de Trento.

E às 17h30 continuaremos o espetáculo teatral interativo para crianças “Encontre uma gota”Criado e criado Claire Sartori Com palavras e música Max Mirner e agendado em Estacione nos dois lagos (Em caso de chuva o espetáculo será transferido para o cinema Teatro de Corredo). uma apresentação educativa que traça o ciclo da água em nosso planeta; Isso graças à interação com o público na forma de jogos e danças.

conduzido b eu visito E de azulCada etapa é pontuada por uma música ou dança, e as crianças percorrem-na Ciclo da águado estado líquido do mar ao estado gasoso das nuvens em busca gotícula entre gotas de chuva.

Aos 21, às Cinema Koridotermina hoje b “voar sobre a água”conferência pitoresca com Gianmberto Accinelli E Mariana Morandi. Figurativamente, Accinelli e Morandi abrirão a torneira da casa, mas não o farão para beber, cozinhar ou quaisquer outras mil necessidades diárias. Durante o espetáculo, a cachoeira azul fará algumas histórias fluírem como num passe de mágica. Para acompanhar os narradores nesta viagem fluida estará também um Virgílio que tem seis pernas e um cérebro do tamanho de uma cabeça de alfinete, mas é capaz de grandes coisas. É uma abelha que irá mergulhar os espectadores num mundo colorido cheio de flores, mel e água fresca e muito segura.

Durante o show eu serei revelado Clichês sobre água e mel, a longa corrente que permite ter, por um lado, o néctar dos deuses, e por outro, a cascata caseira e potável. Falaremos também do círculo virtuoso agitado pela abelha e pela torneira. Não só isso: as informações serão mescladas à linguagem figurativa, irônica e leve dos dois heróis.

