Derrotar a doença de Parkinson a tempo é agora possível: uma descoberta notável graças à análise 3D

Uma descoberta emocionante que pode permitir superar a tempo o aparecimento da doença de Parkinson: detalhes

As doenças neurodegenerativas trazem grande sofrimento a quem as sofre, mas também a quem cuida de pacientes que nada podem fazer senão ajudar a deterioração gradual da pessoa em causa. A doença de Parkinson é uma das doenças mais insidiosas. Mas agora, a análise 3D nos dá mais esperança de superá-lo.

A doença de Parkinson é um distúrbio do movimento Surge quando nossos neurônios não produzem dopamina no cérebro. A causa da doença de Parkinson ainda não é conhecida. No início da doença, os sintomas mais evidentes estão relacionados ao movimento e incluem tremores de repouso, rigidez, lentidão de movimentos (bradicinesia) e instabilidade de equilíbrio. Esses sintomas dificultam até mesmo atividades normais, como escovar os dentes, pegar um simples copo ou trabalhar no computador. Uma das consequências disso é a ansiedade e a depressão, por isso também afeta muito o psiquismo.

Superar a doença de Parkinson a tempo será possível graças à análise 3D: passos à frente na tecnologia médica

Como dissemos, geralmente descobrimos os sintomas tarde, porém Recentemente houve alguns avanços com 3DO que pode ajudar a contrair esta doença mais rapidamente. A doença está associada ao envelhecimento e ao tremor ao realizar ações, mas 10% das pessoas infectadas têm menos de 50 anos. Vejamos, então, como a ciência está tentando vencer esta terrível doença.

A nova ferramenta 3D com a qual os sintomas podem ser previstos e o atraso da doença previsto em dois anos e meio consiste em Escaneamento ocular em três dimensões. Isso está de acordo com os resultados de uma pesquisa realizada pela revista Neurologiae pode até ir além disso Prevendo a manhã há sete anos.

A enormidade pode dar tempo para desenvolver técnicas de enfrentamento. O tipo de scanner é chamado Tomografia de coerência óptica Baseia-se no envio de ondas de luz para obter uma análise da retina, que está ligada ao nosso cérebro.

Além da doença de Parkinson, também ajuda nas doenças mencionadas anteriormente, como doença de Alzheimer, esquizofrenia ou esclerose múltipla. Analisando os exames oftalmológicos é possível observar as alterações pelas quais nossos olhos passam, e por esse motivo, como alterações no sangue, na cor dos olhos, que podem ficar mais amarelados. Além disso, a principal diferença entre as pessoas que sofrem e as que não a têm está na espessura da camada celular interna que contém a nossa retina.