A sustentabilidade tem a ver com o meio ambiente, mas também tem a ver com direitos e ciência

A iniciativa será apresentada em Roma na noite 25 de agosto (Salotto del Tevere perto de Pinte Cestio, 19h30-21h30) O próprio Cimino coloca desta forma: “A sustentabilidade a partir do centro da Cidade Eterna visa transformar a nossa capital num centro de diálogo e comparação a nível global”. Muitos desvios na sustentabilidade. Natação, ciência, inclusão, acessibilidade e meio ambiente estão entre as muitas disciplinas no centro da iniciativa, que visa difundir uma nova mensagem Maior sustentabilidadeA sustentabilidade ficou para trás não apenas no sentido ambiental tradicional, mas também na forma como Um conceito mais amplo de inclusão e valorização da diversidade». (S.B.)