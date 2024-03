Esta manhã em Udine mais de 40 alunos participaram do evento final do projeto “Ciência, eu fiz” – Friolesera

Esta manhã, na Biblioteca Joppi de Udine, mais de 40 estudantes Malignani participaram do evento final do projeto “Ciência, eu fiz”, organizado pela união de dois bens culturais e sociais do território: a Associação Kaleidoscienza e o Companhia de Teatro della Sete.

Os jovens assistiram ao espetáculo teatral “Just Heidi”, inspirado na vida da cientista Hedy Lamarr, e a uma mesa redonda que contou com a participação de jovens pesquisadoras e divulgadoras científicas, que falaram sobre o papel da mulher nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (abreviatura para indicar disciplinas científico-tecnológicas) com base em suas experiências pessoais, na esperança de… Ser fonte de inspiração para as novas gerações e incentivo para jovens estudantes. São Giorgia Ivan, jornalista científica, e Emma Assi, investigadora da Universidade de Milão, e a sessão é moderada por Giada Rossi, investigadora da Universidade de Udine e presidente da Kaleidoscienza.

“O projeto “Ciência, eu fiz” – comenta Rossi – tem nos permitido aproximar meninos e meninas do mundo da ciência de uma forma atrativa: é um prazer ver o quanto eles mergulham em experimentos quando é o canal de brincadeira, criatividade e emoções. O tema das mulheres na ciência é visto como “Atualmente, esperamos que as novas gerações se tornem mais sensíveis à igualdade de género no campo científico e fora dele”.

Durante o encontro, contou com a contribuição de Sarah Sisti, professora de matemática e pesquisadora de história das mulheres, integrante da “Universidade Livre das Mulheres” de Milão e da associação “Donne e Scienza”, autora com Liliana Moro do texto ” Os estudiosos terminaram o tempo. “Mais de 100 biografias” inspiraram “Just Hedy”.

“O espetáculo teatral – diz Valentina Revelli, atriz fundadora do Teatro della Sete – é especialmente pensado para jovens do ensino médio, uma certa idade que costuma ser negligenciada pelos programas teatrais: são velhos demais para espetáculos infantis, e ainda muito jovens ir ao teatro sozinhos.”Além disso, no 'Just Hedy', eles também tiveram a oportunidade de participar ativamente e colaborar, palavras-chave na história de Hedy como inventora e no mundo do trabalho e da pesquisa científica.”

Nos últimos meses, o projeto “Science, She Did” pretende, através da linguagem teatral e da educação científica lúdica, sensibilizar o público mais jovem, tanto nas escolas como noutros locais, para as histórias de mulheres, autoras de descobertas científicas, cujas obras se tornaram bem conhecidas. conhecido. A história escondeu isso.

No ano letivo 2023-24, o curso foi implementado em 5 escolas da região, com 11 turmas e 222 alunos participantes nos municípios de Lauzaco, Remanzaco, Alesso, Fiumicello e Udine. Um grande sucesso, com replicações, também dos três workshops Kaleidoscience abertos ao público: Knit&code e Women in Science, aliás, nos quais participaram e estimularam mais de 80 jovens entre os 8 e os 13 anos.