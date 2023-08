Mais dois casos de dengue na Lombardia

Dois novos casos do vírus da dengue, transmitido por mosquitos tigre, foram identificados em Castiglione d’Adda. Os dois feridos são uma jovem que se encontra internada em estado não grave no Hospital de Lodi, e um homem de sessenta anos, que se recuperou e já regressou ao trabalho.

que estão infectados

E nenhum deles mora longe da primeira pessoa infectada pelo vírus. Trata-se de 3 casos de infeção não relacionados com viagens a países endémicos e, dado o período de incubação da doença, presume-se que tenham origem contemporânea ou, em qualquer caso, tenham surgido antes das intervenções de desinfeção. Neste raciocínio também é possível encontrar outros casos posteriores sem questionar a plena eficácia da intervenção de limpeza.

Como reconhecer a doença

“Em muitos casos, a infecção é assintomática – explicou o Assessor Regional de Assistência Social, Guido Bertolaso ​​​​- – muitas vezes a doença não se manifesta e a recuperação ocorre de forma espontânea. d’Adda organizamos, portanto, uma análise adicional: os cidadãos poderão “, de forma voluntária e gratuita, dirigir-se à Casa Comunitária de Codogno para fazer uma colheita de sangue. O teste permitir-nos-á saber se entramos em contacto com o vírus através de uma análise de anticorpos.”

Como fazer a digitalização

Será possível realizar o exame, proposto pela ATS Città Metropolitana em colaboração com a ASST de Lodi, na sexta-feira, 25 de agosto, das 8 às 16; Sábado, 26 de agosto, das 8h às 12h e segunda-feira, 28 de agosto, das 8h às 16h, com entrada gratuita através do Ponto Único de Acesso (PUA). Um teste inicial de anticorpos será realizado e os pacientes com resultado de infecção recente receberão uma consulta de doença infecciosa e quaisquer informações diagnósticas. A análise será realizada em colaboração com o IRCCS San Matteo di Pavia, Centro Regional de Referência para Arbovírus.

A importância da prevenção

Na Lombardia, foram detectados até agora 18 casos do vírus da dengue, todos ligados a viagens ao exterior para locais endêmicos, com exceção de pacientes em Castiglione d’Adda. Em contraste, existem 51 casos confirmados do vírus do Nilo Ocidental. “Dado que o mosquito tigre está muito disseminado em nosso país – concluiu o vereador Bertolaso ​​- é preciso adotar medidas preventivas para todas as doenças que eles podem transmitir, não só o vírus da dengue. tomar precauções para evitar picadas, para proteger Aplicar repelentes mesmo durante o dia porque não são apenas insetos noturnos.” Os Departamentos de Higiene e Prevenção Sanitária (DIPS) da ATS Cidade Metropolitana de Milão e ATS Valpadana deram indicações aos municípios sobre as atividades de desinfecção nas áreas afetadas identificadas através de investigação epidemiológica. As medidas de desinfecção estão em curso e prevê-se que sejam alargadas em linha com o estabelecido no Plano Nacional de Prevenção, Vigilância e Resposta às Arboviroses (PNA) 2020-2025.