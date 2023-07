Qual é o tamanho dos animais pré-históricos? respostas científicas

Simulação 3D para comparar o tamanho de espécies pré-históricas e espécies modernas

Nos tempos pré-históricos, os animais tendiam a ser maiores

Vídeos postados no YouTube mostram a diferença de tamanho e aparência

Graças aos gráficos 3D, muitas espécies podem ser comparadas, como cobras e crocodilos

Os castores estavam entre os desavisados: eles tinham mais que o dobro do tamanho dos espécimes modernos

Porém, há uma exceção que confirma a regra: é a baleia azul

Você já se perguntou o tamanho dos animais pré-históricos? Para responder a essa pergunta, vídeos são postados no canal do YouTube extensão wtd, que graças aos gráficos 3D permite comparar o tamanho e a aparência das espécies modernas e de seus ancestrais. Na maioria das comparações, fica claro que os animais pré-históricos eram muito maiores que os animais modernos.





No entanto, a diminuição do tamanho não coincide com a diminuição da mortalidade. Pelo contrário, de acordo com os dados apresentados nos vídeos, os animais modernos são, em vários casos, mais perigosos que seus antecessores. Embora os filmes feitos não tenham pretensões científicas, as reconstruções são baseadas em tentativas e estudos realizados por pesquisadores há anos. Ficou curioso para descobrir alguns exemplos que podem dar uma ideia de como os animais mudaram ao longo de milhares de anos? Aqui estão os casos mais surpreendentes.

O incrível tamanho dos animais pré-históricos

Vamos começar com uma das classes de animais mais temíveis: os répteis. O crocodilo Ranfusoko, um crocodilo já extinto, pode atingir 12 metros de comprimento. Sem dúvida, é um modelo mais assustador e assustador do que sua versão moderna que pode atingir um comprimento máximo de 3 metros. Se você tem medo de uma cobra com 10 metros de comprimento, imagine que seus ancestrais podem chegar a 14.





Mesmo com o extinto lagarto Megalania, não havia brincadeira: chegava a 7 metros de comprimento, 4 metros a mais que seu sucessor, o dragão de Komodo. Não apenas os répteis, mas também os castores eram muito maiores nos tempos pré-históricos. Na verdade, eles tinham um metro de altura e dois metros e meio de comprimento, mais que o dobro dos espécimes atuais.





Por fim, há uma exceção que confirma a regra: a baleia azul. Este belo mamífero marinho definitivamente cresceu em comparação com seu antecessor, Leviathan Melville. Na verdade, os cetáceos pré-históricos tinham 17 metros de comprimento. Por outro lado, a baleia azul atinge quase o dobro do comprimento, pois tem 30 metros de comprimento.











