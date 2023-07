coli, uma menina grave moradora de Trentino foi hospitalizada. Alpine apela aos residentes

barraca. foi relatado Um caso de síndrome hemolítico-urêmica (Seu) aconteceu com uma menina residente em trentino. É uma doença causada pela bactéria Escherichia coli.

Conhecido o caso, a Unidade de Higiene Veterinária e Saúde Pública eApss Divisão de Prevenção Unidade Operacional de Higiene Alimentar e NutriçãoAtive imediatamente as medidas de controle para verificar a causa da infecção. Isso provavelmente será explicado em uma nota deApsque originalmente havia uma relação com o consumo de alimentos, principalmente queijo, Produzido em Málaga localizado no terrenoAntigo município de Kuredu. O pequeno paciente está no hospital agora.

“Para proteger a saúde pública”, escreve a Apss em nota, “o Departamento de Prevenção considera adequado para quem fez a compra, Até 14 de julho, os produtos lácteos atribuídos a Almalga localizados no território do antigo município de KoredoNão consuma tais alimentos. Lembre-se também de que produtos lácteos crus não devem ser consumidos Para crianças menores de 5 anos de idade e mais velhos“.

A síndrome hemolítico-urêmica é uma doença causada pela bactéria Escherichia coli. É transmitida principalmente através de alimentos com o consumo de alimentos contaminados. Os sintomas iniciais da infecção podem ser diarreia, vômitos, dor abdominal intensa, sonolência, anúria e fraqueza. A SHU representa a causa mais importante de insuficiência renal aguda na infância.