Cidade da Ciência: Um fim de semana dedicado às frutas e vegetais, pedra angular da alimentação saudável

Como parte do programa Frutas e legumes nas escolaspromoção Da União Europeiacriado por Ministro da AgriculturaE a soberania sobre os alimentos e as florestas, em cooperação com O ministério da educaçãoo Ministério da Saúde, Agya, Ouviro Regiões autônomas e províncias de Trento e Bolzano, Cidade da Ciência Aloque seu fim de semana 13 e 14 de abril para Comer comida saúdavel.

Através de laboratórios interativos, experimentos e exposições científicas, visitantes de todas as idades poderão compreender a importância do consumo de frutas e vegetais para alcançar hábitos alimentares saudáveis.

Com o laboratório interativo “Adivinhe quem”…de frutas e vegetais Através de questionários e quebra-cabeças, meninas e meninos descobrirão uma versão divertida e educativa de “Adivinha Quem”!

Enquanto você estiver no laboratório interativo Extração e controle de pigmentos fotossintéticos Utilizando a técnica de cromatografia em papel, os jovens participantes encontrarão uma variedade de pigmentos que desempenham um papel na fotossíntese e dão cores a diferentes plantas.

Finalmente, para todos os visitantes, uma exposição científica Vamos nos alimentar: Alimentação ou nutrição: O que significam estes termos? Os nutrientes são os principais componentes dos alimentos. Os alimentos, com algumas exceções, contêm mais de um nutriente. Graças a esta divertida apresentação científica, todos os nossos visitantes poderão descobrir os princípios nutricionais escondidos nas frutas e vegetais.

Como sempre, o espetáculo do fim de semana será enriquecido com apresentações em PlanetasVisitas guiadas ao Museu Interativo do Corpo Humano físicoNo Mostrar insetos e companhia E a nova exposição interativa de física para todas as idades agendada até 30 de junho: Vamos fazer uma experiência!