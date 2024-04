Foi assim que sobrevivi”, conta a história de Mario, que foi operado no Hospital Gemelli de Roma

Mario, 70 anos, tinha acabado de adormecer quando o toque do celular o acordou.

É uma unidade de arritmia Clínica Al Jumaili De Roma. Mario, com sono, tem certeza de que é um erro. O desfibrilador que implantaram nele há três anos no Hospital Gemili para tratar insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida está funcionando regularmente e ele se sente melhor. Sem sintomas.

No entanto, os especialistas do outro lado da linha pedem-lhe que vá imediatamente ao hospital: dizem-lhe claramente que está a ter um ataque cardíaco. Conforme evidenciado pelos relatos do desfibrilador de Mario na central de monitoramento do hospital. Ele deve passar rapidamente por uma angioplastia para ampliar o estreitamento da artéria coronária, o que reduz o fluxo sanguíneo para o coração.

Compensação

Mário resiste porque ainda não sente a dor no peito nem os outros sinais (que conhece bem) capazes de disparar o seu alarme. «Tivemos que falar com a filha dele e pedir-lhe que o convencesse – lembra ele Gemma Blargogno, Chefe do Departamento de Arritmia Agostino Gemelli IRCCS UOSD e Professora de Cardiologia na Universidade Católica do Sagrado Coração, Campus de Roma – Ele disse que houve um erro. Quem dormiu sem problemas. “Ele finalmente chegou e foi levado à sala de cateterismo para angioplastia.” Diagnóstico: Infarto agudo do miocárdio na região inferior.

Assim, o desfibrilador implantável permitiu detectar um infarto agudo em um paciente com risco de arritmia fatal e alertar os cardiologistas do Centro de Controle da Clínica Gemili. Um sistema capaz de monitorar pacientes remotamente após sua alta hospitalar. Dê-lhes coração, uma vez plantados Dispositivos marca-passo, Marcapasso Ou um aparelho para monitorar a descompensação, sob vigilância durante todo o dia. É evidente mesmo durante o sono. Os dispositivos permitem assim verificar o estado de saúde do músculo cardíaco em tempo real e são capazes de transmitir os dados necessários sem fio. Os parâmetros detectados nos centros de monitorização permitem avaliar como um paciente, em risco de desenvolver insuficiência cardíaca, reage ao tratamento. Isto é para permitir qualquer intervenção oportuna.

O monitoramento remoto salva o paciente

No caso de Mario, o sistema desfibrilador reconheceu vários episódios de desfibrilação e os interrompeu Arritmia Potencialmente fatal. Salvando assim a vida do paciente. “O monitoramento remoto dos parâmetros detectados pelos dispositivos implantáveis ​​- acrescenta o professor Blargonio – representa hoje uma ferramenta importante na prática clínica. Acompanhamos centenas de pacientes. Os parâmetros monitorizados por estes dispositivos permitem-nos identificar imediatamente problemas de funcionamento do sistema implantado, bem como o aparecimento de arritmias significativas.”

Tudo aconteceu em poucas horas. Os sinais do aparelho do paciente chegam à central de controle e Linda Fusco, técnica de monitoramento remoto, alerta o cardiologista. O paciente é chamado. Primeiro lá Angiografia coronária O que destaca bloqueio grave na artéria coronária e depois angioplastia para restaurar o fluxo sanguíneo.

Benefícios para o paciente

«Este caso – o médico explica Gianluigi Bencardino, UOSD Arritmia Cardíaca da Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS, Professor Contratado de Cardiologia da Universidade Católica – Explica como esse monitoramento oferece uma ampla gama de benefícios ao paciente. Também é possível diagnosticar e tratar a doença em tempo hábil ataque cardíaco Infarto agudo do miocárdio.

«Para estruturas com alto fluxo de pacientes como a nossa clínica – comenta o professor Francesco Borzotta, Diretor da Unidade de Cardiologia da Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS e Assistente de Cardiologia da Universidade Católica – A capacidade de monitorizá-los mesmo remotamente permite evitar muitas consultas ambulatoriais desnecessárias, poupando viagens e dias de trabalho desperdiçados e ao mesmo tempo reduzindo os tempos de espera de outros pacientes que necessitam de avaliações ambulatoriais ou Recuperação». A história de Mario tornou-se uma publicação científica para a revista médica britânica Case Reports.

© Todos os direitos reservados

Leia o artigo completo em

Profeta