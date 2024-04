O que aconteceria se você se movesse na velocidade da luz? A ciência responde

O maior problema que você enfrentará é atingir a velocidade da luz em primeiro lugar

Na ficção científicaAs pessoas muitas vezes encontram maneiras de se mover na velocidade da luz. Mas você pode estar se perguntando: seu corpo consegue sobreviver nessa velocidade? O que vai acontecer com você? Suponhamos primeiro que é possível que um ser humano se mova à velocidade da luz (299.792.458 metros por segundo). Não há problema, por si só, com uma pessoa se movendo a uma velocidade constante muito alta. Os humanos não conseguem sentir uma velocidade constante, então você nem perceberá que está se movendo tão rápido.

O problema é a aceleração

Crédito: Les Busenas/NASA/Glenn Research Center

Seu maior problema será a aceleração: realmente atingir essa velocidade. Muita força G pode nos machucar e até nos matar. Em altas acelerações, “o sangue terá dificuldade em bombeá-lo para as extremidades do corpo”, explica Michael Bravica, professor de física da Universidade de Nevada.

O que acontece com um objeto se ele se move à velocidade da luz?

A maioria dos humanos pode suportar forças G quatro a seis vezes maiores que as forças gravitacionais (4 a 6 g) por um curto período de tempo. Como força g À medida que você aumenta, a capacidade do seu corpo de circular o sangue dos pés até a cabeça torna-se limitada. À medida que o sangue começa a acumular-se, você perderá a consciência e, se a força não diminuir ou parar, você acabará morrendo porque seu corpo ficará faminto pelo oxigênio que o sangue transporta por todo o corpo.

Crédito: NASA

Como os pilotos são treinados?

Por exemplo, os pilotos de caça aprendem técnicas para evitar desmaios, como contrair os músculos dos membros, e usam trajes especiais para suportar até 9 gramas por curtos períodos de tempo. Mas se você acelerar até a velocidade da luz em alguns segundos – como em “Star Wars” – você rapidamente se tornará uma torta humana quando uma força de mais de 6.000 gramas atingir você.

