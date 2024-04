A academia foi evacuada e o instituto fechado na quarta-feira

Incêndio dentro da escola. Por volta das 18h30 da tarde de terça-feira, o Corpo de Bombeiros de Ravenna recebeu várias ligações informando que havia fumaça subindo e um alarme de incêndio sendo acionado na Escola Secundária Don Minzoni, na Via Cicognani, que estava trancada no momento e não havia ninguém dentro. Os bombeiros correram para o local com diversas equipes, um starter, um barril e um caminhão de apoio. Assim que entraram, os bombeiros descobriram que um incêndio começou dentro de uma das salas de aula e depois se espalhou para as salas vizinhas.

Em meia hora, os bombeiros extinguiram o fogo e iniciaram os trabalhos de limpeza. Algumas pessoas que naquele momento estavam no ginásio do instituto, que não esteve envolvido no incêndio, foram evacuadas por precaução. A polícia local de Ravenna, os Carabinieri e funcionários da Inspetoria Escolar também estiveram no local.

Técnicos municipais e diretores de escolas estão no local. A estrada está atualmente fechada e todas as operações necessárias estão em andamento para fechá-la e torná-la segura. Só depois de concluído é que os bombeiros poderão fazer uma avaliação preliminar da origem do incêndio. As atividades educativas serão suspensas na quarta-feira, 3 de abril.