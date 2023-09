Ele vende produtos naturais para se desinfetar das vacinas contra o coronavírus: um falso médico exposto

Vila – Ele deu a entender que era médico E os deuses propostos Protocolos naturais para se purificar da vacina Covid, que apoia teorias de conspiração completamente infundadas, como o fato de a injeção ter sido usada para instalar um pequeno chip sob a pele. No final, vendeu aos infelizes uma série de produtos que foram identificados como desintoxicantes naturais. É assim que podemos resumir outro truque que foi encenado Fabrizio Cappelito, 65 anos, é natural de Montebellunaque agora se atribui outro título, o de fisioterapeuta e curador prano numa “clínica” em Postuma.

É apenas o mais recente de uma série de eventos misteriosos, para dizer o mínimo. Com o passar do tempo, Cappelito conquistou o primeiro lugar Pena de três anos de prisão por tráfico de resíduos tóxicos e nocivos E então foi Ele foi condenado por praticar medicina ilegalmente. Mas é evidente que as coisas não mudaram. Já tendo sido ajustado em 2018, tornou-se uma transmissão nos dias de hoje Abstração de notícias Reportagens são transmitidas mostrando como o homem de 65 anos ainda finge ser médico. Na Internet parece que sim Ele se formou com as mais altas notas e honrasem medicina natural e herbologia para pessoas desconhecidas Universidade de Harlington. Canale5 voltou a fazer sucesso ao enviar dois clientes prontos com uma pequena câmera para seu estúdio. Uma delas, uma mulher, disse-lhe que sempre se sentia cansada. “Esses são os efeitos nocivos da vacina.”Cappelito respondeu com confiança. Então ele tirou algumas gotas de sangue dela usando um lancetador. Usando um microscópio, ele produziu o diagnóstico elusivo: “Seu sangue não pode transportar oxigênio para o corpo. “Também há pessoas paralisadas ou em cadeiras de rodas.” Para a Covid? “Para a vacina”, acrescentou. Daí a sugestão de “tratamento”. Os dois falsos agentes venderam produtos de marca natural por um total de 510 euros. 10.000 pessoas”, ele tentou tranquilizá-lo. “Nenhum deles morreu.”

O serviço já está sob escrutínioOrdem dos Médicos de Treviso. “Sob nossa jurisdição há médicos que aderem ao código de ética – explica Presidente Luigino Guarini – É claro que quem se propõe de determinadas maneiras não tem disposição nem a mesma referência para a moralidade. Mas veremos como será possível atuar, também e sobretudo, como guardiões da saúde pública.” Aparentemente estamos caminhando para um Novo relatório de pessoas. Quanto ao resto, o assunto será discutido pelo Conselho do Sindicato Médico. Até agora a hipótese é Você se torna parte civil em um processo potencial. Além das metodologias, no mínimo questionáveis, Cappelito chegou a explicar aos dois falsos agentes que estava inscrito na Ordem dos Médicos. Isso não é verdade. E então ele se entregou a teorias da conspiração. “Há um lote de vacinas que contém informações para ativar problemas tumorais.”Ele contou aos clientes finais e garantiu-lhes que, de qualquer forma, não estava presente no caso deles.

Mais tarde, porém, Ele apontou para microchips e metais automontáveis. E não só. Ele não ficou satisfeito, então recorreu a estranhas análises geopolíticas, fixando a origem da guerra da Rússia contra a Ucrânia num plano que a Ucrânia iria desenvolver usando pássaros para explodir. “A Ucrânia estava se preparando para um extermínio na Rússia usando aves migratórias. Com uma cápsula contendo veneno ou antraz, pronta para explodir em uma área específica por meio de um satélite – disse – e assim seu conteúdo se dispersa no ar. Quando descobriram, os russos invadiram a Ucrânia.”

No Il Gazzettino