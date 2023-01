Como bem sabemos, a laranja é uma das frutas mais consumidas e apreciadas. Fonte de vitamina C, é muito apreciada pelas crianças, que a preferem na forma de suco, e pelos adultos, que costumam tomá-la perto do período de inverno, para se livrar dos riscos de gripes e resfriados. No entanto, na realidade, esta fruta tem tantas propriedades que torna um pouco redutor transformá-la na única fonte de vitamina C. Na verdade, estamos falando de alimentos que são bons para você de todas as formas e é por isso que é uma boa ideia comer todos os dias do ano. Como mencionado anteriormente, além de conter uma grande quantidade de vitamina C, as laranjas oferecem diversos benefícios para quem as consome com certa frequência. Na verdade, um por dia é suficiente para obter vários benefícios.

Veja o que acontece com o corpo se você comer uma laranja todos os dias: “louco”

Uma laranja, além de conter grande quantidade de vitamina C, contém várias fibras, vitamina B1, potássio, cálcio e ácido fólico. Então vamos ver o que acontece e porque é bom comer uma laranja por dia. Comecemos por dizer que fortalece o sistema imunitário. Então, começando pelo efeito mais conhecido, uma laranja todos os dias fortalece o sistema imunológico, e tudo graças à presença da vitamina C. Uma laranja pela manhã, inteira ou em forma de suco, dá energia pronta para o corpo. , economiza energia. Para o corpo começar o dia com a energia certa.

Também previne a formação de cálculos renais. Sobretudo na forma de sumo, a laranja desempenha uma função defensiva que reduz o risco de formação de caroço. Também previne doenças cardíacas ruins. Isso é feito através da quantidade de potássio presente.Uma laranja por dia ajuda o coração a funcionar melhor, evitando os riscos de distúrbios e doenças cardíacas. Finalmente, ajuda a reduzir o colesterol. A presença de fibras solúveis auxilia na manutenção de baixos níveis de colesterol ruim.Laranjas são boas consumidas inteiras e na forma de suco. Para aproveitar os efeitos impostos pela presença da fibra, é aconselhável comê-la inteira.

Pode ser consumido de manhã em fatias ou durante o dia como lanche. Outra forma de consumi-la também é em saladas, que assim terão um sabor mais forte e estarão repletas de propriedades benéficas.