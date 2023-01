Ciência e Saúde: Alho. Compare as vantagens de uma lâmpada utilitária’

É dedicado aalhoUma conexão mágica na história e rica em nutrientes estratégicos para nossa saúde, o episódio de hoje do O sabor da saúdeColuna científica editada por um imunologista Mauro Minelli, responsável pela Fundação de Medicina Personalizada do Sul da Itália, e foi criado em colaboração com Adnkronos. “No antigo Egito, o alho era considerado uma moeda de troca – explica Marco Reyna, especialista em cultura popular – enquanto na mitologia grega era associado à jornada que os humanos fazem para chegar ao reino dos mortos.”

O alho tem sido discutido ao longo do tempo não apenas por suas qualidades benéficas”, mas também por sua capacidade de colocar em risco a psique, tanto que foi desprezado e banido nas cortes reais nos tempos modernos. A tradição mágica esotérica – acrescenta Reyna – aconselha O alho é um poderoso impedimento para os influxos do mal, sendo capaz, por exemplo, de afastar de nós criaturas noturnas monstruosas como os vampiros.. Uma arma barata, mas eficaz contra Drácula.

Propriedades nutricionais do alho Eles foram listados pela nutricionista Ilaria Vergallo, que lembra o alto teor de vitaminas e minerais desse bulbo. “O alho é rico em fibras, essenciais para a regularidade intestinal e contém principalmente potássio e fósforo, mas também cálcio, sódio e ferro. As qualidades saudáveis ​​do alho, observa ele, estão ligadas principalmente à presença de alicina, uma substância que contém enxofre substância que é liberada ao cortar ou mastigar as fatias, principalmente se forem cruas. Também existem inúmeros antioxidantes entre os quais, principalmente, a quercetina.

Sobre o efeito clínico, Mauro Minnelli disse, após ser sugerido consumo de alho cru. “Tendo em conta que a cozedura comprometeria os seus benéficos benefícios nutricionais, destaca-se entre estes a capacidade do alho para modular a pressão arterial, revelando-se um válido aliado para quem sofre de hipertensão. O alho – adverte – potencial de coagulação E Antagonistas de graxa Relacionado à capacidade de regular os níveis de colesterol no sangue. Além disso, o alto teor de frutanos e oligossacarídeos favorece a ação dos prebióticos para apoiar as boas bactérias em nossa microbiota.”

O alho tem uma função anticancerígena Especialmente

No que diz respeito aos tumores do estômago e do pâncreas, é capaz de promover uma eficaz actividade anti-séptica, tanto que os legionários romanos o utilizavam habitualmente como anti-helmíntico e no combate a diversas doenças infecciosas – como refere o imunologista – Em termos de possíveis contra-indicações, é útil lembrar que o alho cru pode interferir na atividade do sistema digestivo. Portanto, a ingestão excessiva deste bulbo pode causar azia. No entanto, as principais contra-indicações para o mau hálito permanecemEle já estava falando sobre isso Horácio o poeta No século I aC, quando os amantes foram avisados ​​para comer alho antes de um encontro corajoso para evitar que seu parceiro fugisse. E mesmo que seja possível sugerir – conclui o médico – algumas formas úteis de diminuir o cheiro do hálito depois de tomá-lo, talvez mastigando um grão de café, ou algumas folhas de salsa, ou simplesmente comendo uma maçã que ninguém comeu . Ele poderá garantir o pleno entendimento do parceiro.