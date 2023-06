CIDADE DA CIÊNCIA – O fim de semana é dedicado ao fenômeno da luz

fim de semana Sábado 17 e Domingo 18 de junho para Cidade da Ciência Tudo isso é dedicado ao fenômeno incomum da luz. A natureza da luz tem estimulado algumas das melhores mentes da história, começando com as origens da ótica na Grécia antiga por Euclides, e depois continuando em uma jornada ininterrupta através dos tempos.

As actividades para adultos e crianças permitir-lhes-ão descobrir mais sobre as propriedades desta onda electromagnética fundamental, assim como as divertidas ilusões ópticas interactivas de laboratório, através das quais, construindo um instrumento de sabores à moda antiga, o tomatropo, será possível entrar o maravilhoso mundo da ótica. E novamente com Let’s Light the Star Lab, usando a astronomia como fio condutor, chegaremos ao coração da eletrônica para criar um verdadeiro circuito de papel, onde as estrelas e constelações se iluminam e brilham contra um fundo especialmente desenhado.

Ofertas não vão faltar no planetário e visitas guiadas ao museu interativo do corpo humano físico Exposições programadas: Insetti & Co, 7 Passos para a Sustentabilidade e “Espaço para o Futuro”.

O enorme sucesso das inaugurações noturnas do Planetário Città della Senza continua: “Data na Via Láctea”que também esgotou em 15 de junho, terá sua última data de revisão estimada em 4 de julho.