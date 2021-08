Cuidar da saúde é muito importante. Nunca devemos ignorar os sinos de alarme que nossos corpos nos enviam. Acima de tudo, após um determinado limite de idade, é necessário um exame aprofundado. Desta forma, quaisquer doenças podem ser evitadas pela raiz.

Alguns cânceres acontecem silenciosamente

Para algumas doenças, os sintomas podem ser facilmente distinguidos por profissionais. por exemplo Sintomas de alerta precoce para descobrir se você tem diabetes tipo 1 ou 2. Mas quando ocorrem sintomas muito gerais, o diagnóstico de uma doença potencial é mais difícil. Entre os sintomas mais comuns e frequentemente subestimados estão os sintomas do trato urinário. Na verdade, qualquer problema de micção ou vazamento geralmente nos faz pensar em infecções menores. Mas é uma boa ideia não subestimá-los porque algo mais sério pode estar se escondendo.

Muitas pessoas subestimam este sintoma comum que pode ser câncer uretral na sala de espera

O câncer uretral é muito raro em comparação com outros tipos de câncer. Como eu mencionei antesAIRC Freqüentemente, é diagnosticado após os 50 anos de idade. Se problemas urinários ocorrem em homens depois de uma certa idade, pensa-se imediatamente próstata. Quando acontece com as mulheres, há uma tendência de minimizar um pouco o problema. Não saber que o câncer uretral é mais comum em mulheres.

Quais são os fatores de risco

Os pesquisadores encontraram fatores de risco que aumentam as chances de desenvolver essa condição. Em primeiro lugar, por ter sofrido de câncer de bexiga anterior. Então ela sofria de doenças sexualmente transmissíveis ou infecções frequentes do trato urinário. Nesses casos, é uma boa ideia investigar imediatamente se certos sintomas aparecem.

O sintoma mais comum é o aumento da frequência de micção. Esse sintoma costuma ser confundido com uma infecção leve do trato urinário, como cistite. Na verdade, pode ser um sinal de alarme para a doença mais séria. A uretra é basicamente um tipo de tubo que transporta a urina da bexiga até sua saída do corpo. O câncer uretral pode ocorrer em três tipos, o carcinoma de células escamosas, que é o mais comum. Em seguida, o carcinoma de células transicionais e, finalmente, o adenocarcinoma.

Portanto, muitos subestimam esse sintoma comum que pode ser a sala de espera do câncer uretral. Prestamos atenção se percebermos um aumento na frequência de micção ou sangue na urina. Não se assuste, mas entre em contato com um especialista que irá prescrever os testes necessários para determinar a natureza dos sintomas.

