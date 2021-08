Farmácias (Plr) contra o “mercado eletivo” de inimizades e ciência

“O país precisa de coesão para retomar o trabalho, não de novos conflitos em que seria muito preocupante para alguns partidos ver algum tipo de mercado eleitoral e, assim, alimentá-lo. Recentemente, surgiu uma retórica anticientífica que é perigosa , insinuando-se na sociedade e na política. Não deve ser liberado da alfândega. ”O chefe do Plr Alessandro Speziali Em frente ao Comité Cantonal Liberal Radical, que se reúne esta noite em Lugano depois das férias de verão, mas o conceito expresso é simples e tranquilo: ataque.

Cidades e campos não devem ser colocados contra a oposição

Sim, porque ao condenar “as polémicas que se criam, como as entre a cidade e o campo que explodiram a 1 de Agosto, ou os apitos do trovão em Lugano num discurso solene, ou entre a ciência e quem nega os factos”, Speziale também traça o que deve ser a linha para ele: o oposto. “A coesão deve ser a marca do reinício, em todos os aspectos.” A julgar pelo contraste entre a cidade e o campo que entrou na polêmica com a bomba lançada pelo Presidente Nacional da UDC, Marco Chiesa, no Dia Nacional: “Senti uma tentativa de atiçar novos conflitos e fiquei triste ao ver a dicotomia entre a cidade e o campo: não precisamos de estabelecer nenhum tipo de luta política entre os subúrbios E as cidades, como no Ticino, não precisamos de colocar vales e cidades em competição ”.

“Todos são livres, mas não das consequências do comportamento”

Neste momento de pandemia, onde a coesão já está ‘rangendo’, é hora de dirigir o Plr ao invés de ‘entender que é o caminho principal’. Olhando em particular para os eventos atuais, em particular as cartas enviadas ontem do Conselho Federal sobre os requisitos do cartão Covid para certas atividades e eventos. “É aqui também que ocorre um novo conflito”, diz Speziale. E Plr “deve discutir isso, porque estamos falando sobre liberdade de diferentes pontos de vista. Não ser vacinado, mas também não ter de sofrer restrições que ponham em perigo os empregos, apostando no setor cultural e desportivo, prejudicando a saúde dos jovens e evidenciando lacunas na formação. ”Em suma,“ Como liberais, devemos cravar o prego no debater e evitar brigas entre aqueles que são vacinados e aqueles que não são vacinados. Mas devemos dizer claramente que todos são livres, mas não imunes às consequências do comportamento. ”

“A liberdade é uma questão moral, não apenas econômica.”

Speziale diz acertar o prego no debate. Sim, porque “estes novos cenários que se abrem devem interessar-nos, porque não é só uma questão económica, mas também moral. E quando se trata de liberdade, a moralidade desempenha um papel preponderante. Nos últimos meses, todos vimos o que significa restringir liberdades – continua o presidente liberal radical – E somente graças ao federalismo, pela coesão, evitamos ver agitação social e rebeliões de rua contra decisões tomadas por governos como vemos acontecer no exterior. Vamos aprender. ”

“Existem aqueles que minam todo o discurso científico”

Ainda no campo do coronavírus, Speziale alerta em seu discurso “parlamentar” para o “grande perigo” que enfrenta: “Em vez de tentar enfatizar o papel da política diante dos indicadores de especialistas e da ciência, há quem enfraqueça discurso científico. ” Speziale nunca foi muito carinhoso com o Conselho Federal, como já disse várias vezes nos últimos meses, estando muito comprometido com o grupo de trabalho de ciência sem avaliar devidamente todos os outros aspectos. Mas as críticas, como explica a antecipação de uma possível interrogação ou crítica, “se deveram ao fato de o papel da política não ter sido suficientemente definido. O que temos que fazer é tomar a verdade científica e mediá-la com outros discursos sobre a sociedade, como como a economia, o emprego, a cultura, o esporte e o estado natural das pessoas ”.

Por isso, agora como antes, “é melhor encontrar uma chave pública para o bem comum. Pedir aos cientistas dados e evidências e, em seguida, definir a política é uma coisa, a outra é minar essas evidências. Para nós, liberais, este é um importante foco de pensamento, e o pensamento não científico não deve ser esclarecido. Repito: é preocupante que algumas forças políticas considerem este um novo mercado eleitoral. ”