As idades de 44 e 60 anos são duas fases principais do envelhecimento

O envelhecimento não ocorre de forma lenta e constante Mas seu caminho encontra Duas etapas principais : O primeiro A 44 anos Sobre, o segundo ao redor 60 anos . É o que indica o estudo realizado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford publicado Envelhecimento na Natureza: Em consonância com estes dois momentos, aliás, Mudanças dramáticas ocorrem no nível biomolecular que eles veem Aumentar ou diminuir De repente, milhares de moléculas e microorganismos presente no corpo. A existência desse fenômeno, segundo os pesquisadores, deve alertar a atenção para a saúde humana e a adaptação do estilo de vida, principalmente nestes momentos importantes da vida.

Os autores do estudo, liderados por Xiao Tao Chen, examinaram dados fornecidos por 108 voluntários com idades entre 25 e 75 anos, que foram acompanhados durante vários anos para melhor compreender o problema. Biologia do envelhecimento . Isso permitiu Monitoramento de mudanças relacionadas à idade em mais de 135.000 moléculas e microorganismos Milhares deles passam por grandes mudanças ao longo da vida, concentradas sobretudo em determinados momentos. Por volta dos 44 anos Moléculas mais comuns Eles são esses Relacionado ao metabolismo Subordinar Álcool para quem Cafeína E os deuses Gordo E aqueles Associado a distúrbios cardiovasculares .

sobre Depois de 15 anos Em vez disso, o foco muda para Moléculas relacionadas ao metabolismo para Carboidratos e Cafeína em Regulação imunológica para funcionar Rim E novamente em Doenças cardiovasculares .