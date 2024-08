Suplementos vegetais nem sempre são bons para você, estudo revela verdade oculta

Seis suplementos vegetais no centro de um estudo que está gerando discussões: o que são, a controvérsia que os cerca e os detalhes

Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Michigan concentrou-se no que poderia ser dano hepático em consumidores regulares de seis suplementos vegetais. O objeto da investigação foram suplementos alimentares à base de cúrcuma, extrato de chá verde e garcinia cambogia. Além de cohosh preto, arroz com fermento vermelho e ashwagandha. Abaixo estão alguns detalhes e uma resposta ao próprio estudo.

No centro do estudo recente conduzido por pesquisadores, publicado sobre A Rede JAMA está abertaanalisaram a exposição a seis plantas, que segundo investigação são potencialmente tóxicas para o fígado. O estudo também analisou as implicações para a saúde pública. Ele explica que as descobertas relevantes geraram muita controvérsia Salvador.

Mais detalhadamente, dados de Pesquisa Nacional de Exame de Saúde e Nutrição (NHANES)coletados entre janeiro de 2017 e março de 2020, para avaliar a prevalência e as características clínicas de adultos nos Estados Unidos que consomem as seis plantas. É sobre Cúrcuma, Extrato de Chá Verde, Garcinia Cambogia, Black Cohosh, Fermento de Arroz Vermelho e Ashwagandha.

Estudo sobre suplementos botânicos específicos: alguns números e comentários do diretor científico do American Botanical Council

Para ser incluído no estudo, 9.685 adultos, Ele explica Salvadore 57,6 por cento Destes, relataram ter utilizado pelo menos um suplemento alimentar nos últimos 30 dias. Destes, 4,7 por cento Lemos que ele usou pelo menos uma das seis plantas potencialmente tóxicas para o fígado. O mais popular, com 236 usuários, é o açafrão. É seguido pelo extrato de chá verde com 92 usuários, ashwagandha com 28 usuários e Garcinia Cambogia com 20 usuários. Novamente, arroz vermelho fermentado com 20 usuários e cohosh preto com 19 usuários.

Muitos usuários relataram o uso desses produtos para melhorar ou manter a saúde, prevenir problemas de saúde e fortalecer o sistema imunológico. Por exemplo, 27,2% daqueles que bebiam chá verde regularmente – lemos novamente – pretendiam melhorar os seus níveis de energia.

De acordo com a análise, cerca 15,6 milhões de adultos nos Estados Unidos Você usou pelo menos uma dessas plantas nos últimos 30 dias. Este é um número semelhante ao daqueles que tomam medicamentos prescritos associados a um risco aumentado de hepatotoxicidade, como os antiinflamatórios não esteróides. Segundo os pesquisadores, esses dados reforçam a necessidade Maior conscientização entre os médicos sobre potenciais efeitos adversos, bem como monitoramento mais rigoroso e regulamentação adequada de suplementos botânicos.

Como mencionado no início, não faltaram controvérsias envolvendo sociedades botânicas e outros estudiosos. a respeito disso, Diretor Científico‘Conselho Botânico Americano, Stefan Gafner (PhD), Tive a oportunidade de comentar estes aspectos através de um dos jornais especializados neste sector, a saber NutraIngredientes Europa.

Diretor de Ciência de Aspectos Disputados do American Botanical Council

Ele explicou que quando os relatórios dos casos foram publicados, “Ingredientes botânicos encontrados em produtos supostamente nocivos raramente são validados usando técnicas analíticas apropriadas“Ele ressaltou que existem casos diferentes.”Danos ao fígado são provavelmente devidos a um extrato vegetal“E aquele depois disso”Ela era “Atribuível à presença de medicamentos tradicionais ou outros tipos de fraude.”. Gafner observa que a identificação correta dos componentes é um elemento crítico na avaliação da causalidade.

Além disso, teve a oportunidade de contestar que os efeitos registados se deviam sempre ao uso destes suplementos. Gafner explicou que o documento DLIN indica problemas de qualidade encontrados em alguns produtos. O documento do DLIN afirmava que cento e quarenta (51 por cento) dos produtos analisados ​​estavam rotulados incorretamente e noventa e um deles continham um composto tóxico para o fígado, ou seja, – Continue lendo El Salvagente – Aflatoxinas, esteróides anabolizantes, antraquinonas, alcalóides pirrolizidínicos e medicamentos.

O referido DLIN mencionado na investigação é um consórcio de pesquisa que coleta e analisa casos de lesões hepáticas graves devido a medicamentos prescritos, de venda livre e alternativos, incluindo suplementos nutricionais fitoterápicos. Gaffner afirmou: “Vários desses adulterantes envolviam esteróides ou medicamentos prescritos“. Portanto, ele continuou: ““Esses produtos não são suplementos dietéticos, mas medicamentos disfarçados de suplementos nutricionais.” Gafner afirmou novamente.

Estes são alguns detalhes gerais, breves e concisos sobre o temaIsso pode ser investigado em profundidade consultando as fontes acima mencionadas.

As informações contidas neste artigo têm caráter meramente informativo e referem-se a estudos científicos ou publicações em revistas médicas. Portanto, não substitui o conselho de um médico ou especialista, e não deve ser levado em consideração na formulação de tratamentos ou diagnósticos.