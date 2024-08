Resolver o mistério da amamentação pode ajudar a combater a osteoporose

Como os ossos de uma mulher que amamenta permanecem sólidos e fortes? A questão não é trivial, pois durante a amamentação Reservas de futebol São utilizados nos ossos para tornar o leite mais nutritivo, com a consequente perda de massa e densidade que acompanhará as novas mães até o desmame dos bebês. No entanto, a maioria das mulheres passa por este período de maior fragilidade esquelética sem problemas. Deve haver algum mecanismo para compensar os danos aos ossos. Mas qual?

O hormônio que reconstrói os ossos



Um hormônio produzido pelo cérebro durante a amamentação, recentemente identificado em camundongos fêmeas, parece neutralizar a perda de massa e densidade óssea devido ao diferente uso de cálcio no corpo da mãe. Ele explicou a descoberta em um artigo publicado no naturezaPode nos dar uma nova ferramenta para cura osteoporose, Deterioração do tecido ósseo com consequente aumento da fragilidade.

O papel do estrogênio



Além de redirecionar o cálcio para a produção de leite, a amamentação leva a níveis mais baixos de estrogénio, uma hormona essencial para a saúde óssea, cujo declínio (mesmo noutras fases da vida da mulher, como a menopausa) leva à perda de densidade óssea. E aumento do risco de fraturas. Apesar disso, a maioria das novas mães tolera sem problemas o estresse que esta fase causa no esqueleto, até que a saúde óssea retorne a um nível ideal, dentro de um período de 6 a 12 meses após o término da amamentação.

Holly Ingraham, pesquisadora da Escola de Medicina da Universidade da Califórnia, em São Francisco, descobriu que – estranhamente – em camundongos nos quais os receptores de estrogênio foram bloqueados no hipotálamo (uma pequena estrutura cerebral localizada na região central dos hemisférios), os ossos ficaram mais fortes. . Como isso foi possível, com o estrogênio “fora de jogo”?

Hormônio de preservação óssea: CCN3



Experimentos subsequentes em ratos revelaram que a substância que fortalece os ossos é um hormônio secretado pelo cérebro chamado CCN3. Em camundongos fêmeas que foram projetados para não terem receptores de estrogênio, um grupo de células cerebrais chamadas neurônios Kiss1 secretaram CCN3. Diretamente no sangueAtua aumentando o número de células-tronco esqueléticas, que são capazes de produzir novo tecido ósseo.

Os cientistas mediram o nível hormonal no cérebro feminino antes da gravidez e após o nascimento, e descobriram que o CCN3 normalmente só é produzido em grandes quantidades durante a amamentação. Suas concentrações Aumenta quando os ratos começam a se alimentar E diminui quando esta fase termina agora. Se a produção hormonal for inibida, as fêmeas perdem mais massa óssea do que o normal após o nascimento, e os ratos recém-nascidos apresentam mais problemas de crescimento (a razão para esta segunda descoberta ainda não está clara).

Finalmente, o bloqueio do hormônio em camundongos fêmeas lactantes reduz a massa óssea: em suma, pode ser o CCN3 Molécula misteriosaque repararia ossos frágeis em geral – por exemplo, em adultos com osteoporose, uma condição cuja prevalência aumenta gradualmente com a idade, especialmente após os 55 anos. Quando os cientistas aplicaram adesivos contendo CCN3 em quatro camundongos machos “avançados” com fraturas ósseas, o tamanho dos ossos aumentou 240% em três semanas, em comparação com ratos tratados com os adesivos sem o hormônio.

O CCN3 é a arma contra a osteoporose?



Levará algum tempo para entender se o que foi descoberto também se aplica aos seres humanos, em que quantidades o hormônio proporciona benefícios máximos aos ossos e se tem diferentes tipos de efeitos também em outros órgãos. Enquanto isso, a equipe está trabalhando Para exame de sangue Também testa os níveis de CCN3, para entender se e quanto o hormônio aumenta em mulheres que amamentam.