Varíola dos Macacos, o que sabemos sobre a transmissão do vírus: OMS pede maior vigilância da varíola

paraCristina Marrone

O novo tipo de vírus, mais mortal e contagioso, também se espalha fora do contato sexual e também infecta crianças. Sintomas da doença

Depois de relatar o primeiro caso na Europa, na Suécia, da nova cepa de Mboxtambém conhecido como Varíola dos MacacosO Diretor Regional da Organização Mundial da Saúde para a Europa, Hans Kluge, instou os países europeus a… Melhorar os controles para detectar novos casos. “Como explicamos anteriormente, era apenas uma questão de tempo até que surgisse uma alternativa Mbox Clade IIO que parece ser mais perigoso do que a segunda categoria e foi detectado noutras regiões, dado o nosso mundo interligado.” Kluge apelou aos países para que forneçam “conselhos de saúde pública” e melhorem o acesso a vacinas e medicamentos antivirais “Por último, mas não menos importante. , apelo aos governos, às autoridades de saúde e às pessoas públicas para que o façam Não estigmatize ou discrimine qualquer pessoa ou comunidade afetada pela varíolaEle acrescentou. “É importante reforçar os testes de diagnóstico: atualmente os testes serológicos permitem-nos descartar a infeção, mas precisamos de testes diretos para avaliar a infeção aguda”, alerta o professor Francesco Broccolo, microbiologista da Universidade de Salento.

Dois dias depois de a Organização Mundial da Saúde ter declarado Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (PHEIC). O estado de alerta foi elevado em todo o mundo.











































































































Paquistão relatou três novos casos De Mpox enquanto A China reforçou os controles Sobre pessoas e bens que possam ter estado em contacto com Mpox.

O que é Mbox? Qual é a linhagem do “Clade I”? Mpox, uma doença infecciosa anteriormente conhecida como Varíola dos MacacosFoi identificado pela primeira vez em humanos na República Democrática do Congo em 1970.

Existem dois subtipos do vírus: subtipo I e subtipo II. A primeira espécie, mais mortal, é endémica da Bacia do Congo há décadasna África Central. O segundo trimestre, menos perigosoAo mesmo tempo, era endémico em partes da África Ocidental. READ Câncer: O que é a prevenção do câncer?

Até aos últimos anos, as epidemias eram causadas principalmente por pessoas que contraíam o vírus através de animais infectados, como roedores, por exemplo, ao comerem carne de animais selvagens.

O vírus ganhou destaque em maio de 2022, quando Uma nova cepa menos virulenta chamada clade IIb se espalhou pelo mundoque afeta principalmente homens gays e bissexuais. Em julho de 2022, a Organização Mundial da Saúde declarou emergência de saúde pública internacional que durou até maio de 2023. As mudanças comportamentais nesta comunidade, aliadas à vacinação, ajudaram a conter o vírus. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 208 mortes e mais de 99.000 casos de varíola foram registrados em 116 países entre janeiro de 2022 e junho de 2024. Os casos desta epidemia diminuíram após a campanha de distribuição de vacinas: No entanto, o vírus continua endêmico em áreas onde as vacinas são não disponível.

Quantas mortes existem? Por que as crianças também morrem? Só no Congo, foram notificados mais de 15.600 casos e 537 mortes este ano. Superando o total do ano passado.

A maioria das mortes no Congo envolveu crianças menores de 15 anos Isso indica que Os modos de transmissão da doença podem ter mudado.

A nova cepa “Clyde Ape” é mais mortal Ao contrário da pandemia global em 2022, A última onda foi liderada pelo primeiro ramo mais letalE dele A nova variante mutante.

A nova raça é chamada Clade EbFoi descoberto pela primeira vez entre prostitutas na remota cidade mineira de Kamituga, na província de Kivu do Sul, na República Democrática do Congo.

Ao contrário dos surtos anteriores no país da África Central, esta foi uma nova estirpe É parcialmente transmitido através do contato sexual, Mesmo entre homossexuaisOs pesquisadores disseram. “A nova estirpe foi identificada em 30% das amostras colhidas de homens envolvidos na prostituição e acredita-se que o reservatório sejam animais locais do Congo”, comenta o professor Francesco Broccolo.

Na realidade, A doença é transmitida através do contacto não sexual entre pessoas, incluindo crianças que brincam juntas na escola ou através dos pais que seguram os seus bebés..

O facto de a nova estirpe causar doenças mais graves levou a Organização Mundial de Saúde a soar o alarme: As autoridades esperam conter o surto antes que ele se espalhe para outros continentes.

Como o vírus Mpox é transmitido? Como podemos ser infectados? Independentemente do tipo de vírus Mpox pode se espalhar para qualquer pessoa através de contato pessoal próximoincluindo:

– Contato direto com a pele Com erupção cutânea com Mpox

– Contato com saliva, secreções respiratórias superiores (muco e muco) e fluidos corporais Ou lesões ao redor do ânus, reto ou vagina de pessoas com varíola

– Mulheres grávidas com doença de Mpox podem transmitir o vírus ao feto durante a gravidez ou ao recém-nascido Durante ou após o parto

– Sexo oral, vaginal ou anal

– Abraços, massagens e beijos

– Contato com objetos, tecidos ou superfícies que não foram desinfetados após uso por pessoas com doença de Mpox (Roupa, toalhas, superfícies) READ FF, a União Europeia tem uma lei que não se baseia na ciência

Também é possível que o vírus seja transmitido por Gotículas respiratórias quando as pessoas estão em contato próximoMas este meio de transporte é raro.

De acordo com o Centro de Controle de Doenças dos EUA Algumas pessoas podem transmitir a doença Mpox Antes que os sintomas apareçam O perigo continua até que a erupção cicatrize e uma nova camada de pele se forme. «A nova cepa é altamente perigosa – Brócolis avisa – Tem a capacidade de transmitir não apenas sexualmente Com relação anal Mas também através de superfícies, o que também afeta as crianças».

Quais são os sintomas? Como posso entender que o contraí? o Os sintomas da varíola tendem a aparecer seis a 13 dias após a infecção. Embora às vezes possa levar até 21 dias para aparecer.

Os sintomas geralmente incluem: Febre, forte dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas e fraqueza geral. Os sinais mais comuns são Linfonodos inchados e Erupções cutâneas ou lesões.

A erupção aparece três dias após o início da febre.

Lesões Podem ser planos ou ligeiramente elevados, preenchidos com um líquido transparente ou amarelado; Eles podem formar crostas, secar e cair. A erupção tende a se concentrar nela Rosto, palmas das mãos e solas dos pésMas também pode aparecer na boca, na área ao redor do feto e nos olhos.

Os sintomas duram de 2 a 4 semanas e na maioria dos casos desaparecem espontaneamentesem tratamentos.

Em crianças pequenas, a erupção cutânea pode ser confundida com sarampo ou varicela.

Como é tratado? Quais são os tratamentos? Como mencionado acima, a maioria das infecções pelo vírus Mpox curam-se sozinhas.Sem necessidade de tratamento específico, os sintomas geralmente duram de duas a quatro semanas.

No entanto, os especialistas em saúde recomendam tratar os sintomas dos pacientes para aliviar a dor e prevenir complicações. Alguns tratamentos desenvolvidos para tratar a varíola, um vírus intimamente relacionado com a varíola, também parecem ser eficazes contra a varíola dos macacos.

o Medicamentos antivirais (tecovirmat, cidofovir) Estão disponíveis como único tratamento para acelerar a recuperação, embora a sua verdadeira eficácia ainda esteja em estudo.

O perigo da nova raça De acordo com a Organização Mundial da Saúde, Clade Ib causa a morte em cerca de 3,6% a 5% dos casosembora Bebés, crianças e pessoas com sistemas imunitários enfraquecidos, incluindo aqueles com VIH não tratado, estão em maior risco.. Além disso, causa doença tipo 2 mais grave. No entanto, as taxas de mortalidade variam dependendo da epidemia. READ COVID, uma nova variante do BQ.1 em cinco países da União Europeia

Quão comum é isso? Segundo dados da OMS, foram notificados mais casos de varíola no primeiro semestre deste ano do que em todo o ano de 2023. Entre Janeiro de 2022 e 4 de Agosto, registaram-se 38.465 casos de varíola e 1.456 mortes em África. A maioria dos casos recentes ocorreu na República Democrática do Congo.

Mas no mês passado, Burundi, Quénia, Ruanda e Uganda relataram os seus primeiros casos de varíola. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o tipo Ib foi detectado nos quatro países e nenhum relatou qualquer morte até agora.

Existe uma vacina? Para quem é recomendado? De acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) e o Centro de Controlo de Doenças (CDC) dos EUA, não existe atualmente nenhum alerta real a nível mundial e o risco de propagação da infeção à Europa e aos Estados Unidos é muito baixo, mas Existem alguns Pessoas em maior risco Para quem a vacina pode ser recomendada.

“Portanto, a vacinação anterior contra a varíola não confere imunidade segura contra o vírus da varíola Qualquer pessoa que foi vacinada, mas está em risco, deve ser vacinada» Dr. Andrea Antinori, Diretor do Departamento Clínico do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas Lazzaro Spallanzani IRCCS em Roma, disse ao Corriere. Atualmente, com base no protocolo aprovado na Itália, quem já foi vacinado contra a varíola pode receber apenas uma dose da vacina, enquanto quem não foi vacinado no passado deve receber duas doses com intervalo de um mês.