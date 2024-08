Nova pesquisa desmascara a tese do enterro

Esqueleto do Homo naledi e centenas de outros fragmentos encontrados em ‘caverna funerária’ – Robert Clark

Foi em 2015 que começou a se espalhar uma hipótese revolucionária no campo arqueológico, apresentada por Lee Praeger, da Universidade de Witwatersra, sobre a possibilidade de uma espécie humana, o Homo naledi, que viveu muito antes do Homo sapiens, ter enterrado cuidadosamente seus mortos. . . Se a ideia se confirmasse, significaria que os sepultamentos antecederam em pelo menos 100 mil anos as primeiras manifestações deste tipo atribuídas ao Sapiens, e com isso também os aspectos filosóficos/religiosos associados aos sepultamentos. É por isso que houve um verdadeiro burburinho quando, em Junho de 2023, numa conferência na Stony Brook University, em Nova Iorque, Praeger apresentou o que parecia ser uma evidência inequívoca a favor da sua hipótese. Mas desde então, muitos pesquisadores tentaram de todas as maneiras se aprofundar nessas descobertas e até agora, de fato, acumularam-se muitas evidências que contradizem a hipótese de Praeger.

Para melhor enquadrar o complexo tema, devemos lembrar que o cientista baseou suas ideias no que descobriu no sistema de cavernas Rising Star, na África do Sul, que contém os restos mortais de um número incomumente grande de indivíduos da espécie Homo naledi, que viveu cerca de 300.000 anos atrás. Como podem os restos mortais de tantos Naledi nessas cavernas ser explicados, a não ser para reconhecer que foram colocados lá após a sua morte? Mas não foi apenas o grande número de ossos presentes que motivou a ideia do sepultamento, mas também a sua estranha deposição que poderia ser interpretada como desejável por aqueles que queriam dispor cuidadosamente dos seus semelhantes após a sua morte. Entre outras coisas, a pesquisa de Breger parece mostrar que as sepulturas onde os indivíduos falecidos foram colocados foram especialmente cavadas, em suma, que poderia ter havido ações sociais reais mostrando rituais funerários concretos.

Agora, uma equipa de investigadores liderada pela antropóloga Kimberly Voeke, da Universidade George Mason, conduziu uma nova análise dessas descobertas e descobriu que as conclusões a que Berger e os seus colegas chegaram são insustentáveis ​​com base nas evidências disponíveis. “Encontramos problemas estruturais profundos na análise, visualização e interpretação dos dados, bem como descaracterização e aplicação incorreta de métodos estatísticos na avaliação dos dados”. quando analisados ​​de acordo com padrões arqueológicos, os mesmos dados não apoiam as interpretações, conclusões e afirmações feitas pelos autores”, escreveram Voeck e colegas em seu artigo na revista científica PaleoAnthropolgy.

Reconstruindo o crânio de uma criança do Homo naledi a partir de fragmentos encontrados (partes mais leves) – Wits University

Na verdade, a descoberta de Berger foi contestada desde o início. O paleontólogo, que conhece polémica, foi acusado de explorar o sistema de publicação utilizado pela revista eLife onde apareceu o artigo, que permite aos investigadores propor as suas descobertas sem “revisão por pares”, ou seja, sem alguém do mesmo espécies. O nível científico analisa os dados para garantir que não haja erros ou mesmo falsificações. Após essas críticas, Praeger anotou parte de seus estudos em um artigo revisado por pares, e as conclusões da revisão argumentaram que as evidências que ele citou para apoiar as práticas funerárias eram insuficientes para chegar a conclusões tão incomuns quanto as sugeridas pelo pesquisador. Mas como as conclusões da investigação de Berger seriam verdadeiramente revolucionárias e invulgares, Voeck e os seus colegas queriam examinar mais de perto o artigo da equipa de investigadores, ao mesmo tempo que tentavam replicar os resultados experimentais que Berger afirma ter obtido e, finalmente, avaliar se o dados obtidos Segue os padrões estabelecidos pela ciência nesta área. Bem, em geral, Voeck demonstrou que o trabalho de Berger e dos seus colegas ficou muito aquém de cumprir os padrões necessários para apoiar as conclusões do relatório.

Por exemplo, a equipe de Berger analisou amostras de solo na caverna, estudando sua composição química e tamanho dos grãos, e chegou à conclusão de que o solo acima dos restos enterrados era diferente daquele abaixo. Ao analisar essa parte da pesquisa, Foeck e sua equipe constataram que a descrição desse processo em seu artigo não continha detalhes importantes sobre a análise do solo, tornando pouco claro o método de obtenção dos dados. É importante ressaltar que Voeck e colegas não conseguiram replicar os resultados. A análise do solo mostrou que não houve diferença significativa entre os materiais encontrados nos corpos e o que estava presente no restante da caverna.

Isto não significa que o Homo naledi definitivamente não enterrou os seus mortos, mas simplesmente não existem actualmente provas suficientes para apoiar que o tenham feito, tornando um número crescente de cientistas céticos em relação às alegações que apoiam esta hipótese. O geoquímico Tebogo Makhubela, da Universidade de Joanesburgo, membro da equipe de Berger, concorda que algumas das críticas são justas, disse ele a Michael Price na Science. Ele afirma que o documento elaborado está longe de ser definitivo e que a equipe está trabalhando em revisões. No entanto, pode razoavelmente argumentar-se que tais “revisões” devem ocorrer antes de uma investigação atingir a fase de publicação. “Espero que este trabalho consiga incutir algum ceticismo no público em relação à pesquisa arqueológica que faz julgamentos tão importantes antes mesmo de cada ponto ter sido verificado”, diz Voeck.

Talvez agora também seja necessário rever o trabalho de Praeger a respeito dos petróglifos que, ainda segundo o pesquisador, foram encontrados nas paredes da caverna Sterkfontein, na África do Sul, e que comprovariam a alta capacidade cognitiva dos naledi, apesar de seu pequeno tamanho. Os petróglifos desenterrados foram gravados por Naledi? A resposta é obrigatória.