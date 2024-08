Invasão ao ginásio: descubra os responsáveis

Rivatrolo Mantovano – Eles estavam lá imediatamente Foi identificado E eles entenderam que tinham erroOs meninos são campeões de assalto ao ginásio municipal administrado pelo Clube Esportivo Rivarolezzi. o finalizado Aconteceu à noite entre terça e quarta-feira. o dano O sofrimento tem pouca importância, com Um copo quebrado e o chão sujo.

“Infelizmente, esta não é a primeira vez que academias e ambientes de campo são direcionados e executados Ações As crianças também se colocam frequentemente em situações risco. o O grupo em questão Eles foram identificados, mas apenas alguns deles A responsabilidade é assumida Você tenta tratamento Eles se colocam na linha de frente para arrumar e limpar tudo. O que esperamos é que os discursos proferidos e eu permaneço Serviu para ilustrar isso dano mais grande “Eles mesmos fazem isso vivendo nesses ambientes e, ao não cuidar deles, aos poucos não conseguirão viver neles”, escreveram os dirigentes da empresa na página do clube esportivo no Facebook.

o chefe Comentários de Giovanni Fantini Assim: “As crianças devem entender que clube esportivo É um Bom para todos E então eles também eram um truque Mas o importante é que eu… responsável Arranje um lugar imediatamente tratamento para eles erros». ninguém reclamação Ele foi apresentado à polícia.