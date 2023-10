Mundo da Ciência 10Lab em Sa Manifattura

Muitas cores, explosões, experiências incríveis, botões para apertar, objetos para construir, descobrindo fenômenos naturais e as leis que os regem brincando e se divertindo. Em Sa Manifattura Tabacchi em Cagliari até amanhã, tentamos e experimentamos, viajamos pelo mundo da ciência. Há apenas uma regra – não escrita – a ser respeitada nos dois dias dedicados aos “Inventores na Família”, o evento 10Lab de Sardegna Ricerche: é proibido não tocar.

Enquanto pais e filhos trabalham em equipe, os adolescentes, por outro lado, não escondem a curiosidade e todos são guiados de forma simples e divertida para descobrir aqueles temas que muitas vezes parecem “não para todos”. Mas o segredo do sucesso da Inventori di Famiglia está nos seus colaboradores. O 10Lab de Sardegna Ricerche, o único centro científico da Sardenha, e o primeiro da Itália totalmente gratuito, é na verdade constituído por um grupo de investigadores capazes de difundir a ideia da investigação científica. Com o desejo de passar momentos divertidos e divertidos explicando as teorias mais complexas graças a jogos e experiências práticas.

A novidade é a Science Street Art, dedicada à arte de rua, integrando arte e ciência. Aqui sentam-se em grandes almofadas coloridas, grandes e pequenas, e ouvem histórias contadas por Mirco Rivoeira, um dos contadores de histórias da Úmbria.

