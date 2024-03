A inteligência pode ser herdada? – Decorado

Um tema interessante do ponto de vista científico e social é Mateus A ciência encontra a genética Explica a herança de algumas características como a inteligência. Como estudosUnimc, Universidade de MacerataInteligência é Capacidade cognitiva complexarelacionados a diversas áreas, permitindo realizar Processos mentais complexos. legado Pelo contrário, é o conceito básico em que se baseia Genéticao ramo da biologia que estuda A transferência física de genes dos pais para os filhos Através de células germinativas, às quais estão ligadas de maneira diferente Características de cada indivíduo. Os genes são o que garantem a nossa existência, como a formação dos órgãos, mas também a sua função.

Para explicar a herança da inteligência, um estudo foi realizado em 1984 pela Universidade de Cambridge em ratos geneticamente modificados, que foram analisados Co-evolução do cérebro e adaptação genéticaO que levou à conclusão de que o genoma da mãe contribui significativamente para o desenvolvimento dos centros de pensamento no cérebro.

Genes Também foi marcado bioquimicamente como sim Rastreie sua origemE revele se está ativo nas células descendentes ou não. Foi destacado que as células Genes maternos Está localizado nas áreas do córtex cerebral, onde se desenvolve Funções cognitivas avançadasComo inteligência, pensamento, linguagem e planejamento.

Inteligência embora Não é apenas um fator genético. Como afirma Tricani, de fato, a relação entre genes e ambiente surge do fato do primeiro efeito Respostas individuais a estímulos ambientais específicos Isto ocorre através de dois mecanismos distintos. A primeira é a interação entre a influência dos genes e a influência do ambiente na formação do indivíduo. Na verdade, os pais, além de transmitirem os seus genes aos filhos, também os fornecem Ambiente de crescimento. Portanto, a associação deve-se a esta sobreposição, em que os pais que transmitem aos seus filhos genes associados a uma determinada resposta comportamental fazem com que cresçam em contextos ambientais que tendem a estimular essa resposta. O segundo mecanismo subjacente à relação gene-ambiente está relacionado com o facto de Os indivíduos escolhem o ambiente em que vivemEsta escolha deve-se em parte à nossa composição genética, que nos direciona para um ambiente particular que nos é adequado, ou seja, compatível com os nossos genes.

Portanto, embora os genes desempenhem um papel essencial na escolha do ambiente de crescimento e de vida, é a combinação dos efeitos de ambos os fatores que determina o comportamento característico de um determinado indivíduo. Mas não só. Há outro fator que afeta o desenvolvimento da inteligência A relação entre mãe e filho. Um forte vínculo entre as pessoas envolvidas realmente proporciona e contribui para a segurança e o apoio Estimular as habilidades cognitivas da criança em 40-60%.

Concluindo, podemos dizer que a inteligência se baseia no gene a ela associado Cromossomo X materno e outros fatores, incluindo o ambiente, pode modificar o evento. Na natureza, aliás, pelo menos de acordo com a teoria das inteligências múltiplas desenvolvida pelo psicólogo e educador americano Howard Gardner No trabalho forma mental. Um artigo sobre inteligência múltipla (1983)Pelo menos eles existem Oito tipos diferentes de inteligênciaComo matemática lógica, linguística verbal, música, etc. O que ocorre em pessoas que têm maior predisposição.