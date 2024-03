Doença de Crohn: o que é e como reconhecer uma doença cada vez mais comum e difundida

A doença de Crohn é uma doença cada vez mais comum que também pode afetar crianças. Vamos ver quais são os sintomas para identificá-lo.





A doença de Crohn é definida como uma doença inflamatória do intestino que também pode afetar todo o sistema digestivo. Os sintomas que devem ser reconhecidos variam de acordo com a localização e, em muitos casos, levam a condições incapacitantes para o paciente.

A ativação imunológica crônica ou recidivante no trato gastrointestinal é a causa da doença de Crohn, uma forma importante de doença inflamatória intestinal junto com a colite ulcerativa. A doença afeta principalmente a última parte do intestino delgado e do cólon, É caracterizada por úlceras resultantes de inflamação. O tratamento eficaz é necessário para evitar o risco de complicações como estenoses, ou seja, estenoses intestinais, fístulas e perfurações que requerem cirurgia.

A investigação está a progredir no tratamento da doença de Crohn, mas as suas causas ainda não são conhecidas. Os pesquisadores tentam, sem sucesso, rastrear a origem do evento, para descobrir por que as células do sistema imunológico atacam o intestino. Desta forma, poderiam revolucionar a gestão de doenças.

Como reconhecer a doença de Crohn, sintomas e diagnóstico precoce

Como mencionamos, os sintomas variam dependendo do sistema digestivo afetado pela doença. Os pacientes sofrem de dor abdominal e diarreia crônica que dura mais de 4 semanas. Perda de peso, febre baixa persistente. Em casos mais graves, podem formar-se úlceras nos intestinos, mas, felizmente, a medicina actual previne complicações graves com tratamentos adequados para a doença de Crohn.

O diagnóstico precoce é essencial para garantir uma qualidade de vida satisfatória ao paciente. Exames de sangue, análises de fezes e exames abdominais não invasivos (como ultrassonografia das alças intestinais ou ressonância magnética do abdômen) são suficientes para confirmar a condição e não confundir os sintomas com a síndrome do intestino irritável. Outros exames mais invasivos são a gastroscopia e a colonoscopia que permitem uma avaliação mais direta da mucosa intestinal. Uma vez diagnosticada a doença, o paciente pode iniciar imediatamente o tratamento ou ser submetido a uma cirurgia, se necessário.

A pesquisa nos permite administrar tratamentos que podem Interfere em processos inflamatórios e autoimunes Da doença de Crohn. Os imunossupressores reduzem a atividade do sistema imunológico. De grande importância nos últimos anos é o desenvolvimento de terapias de última geração, como aquelas que contêm o anticorpo monoclonal ustecinumabe. Um estudo multicêntrico publicado no The Lancet Gastroenterology and Hepatology foi o primeiro no mundo a focar especificamente na doença de Crohn e em novos tratamentos.